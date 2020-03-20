“Eczaneler corona virüs yayma alanı haline getirilmemeli”

Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilan ettiği corona virüs mücadelesinde, halka en yakın sağlık danışmanı olarak eczanelerin hizmet verdiğini ifade eden Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Armağan Ener, eczanelerin de virüs yayılması açısından büyük risk alanı haline geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:



“Özellikle yaşlılar, hastalık semptomlu veya taşıyıcı kişiler, gebeler gibi yüksek risk grubunda olanların eczanelerde bir arada olması bu salgını körükleyecektir. Eczanelere yoğun gelen insanlar nedeniyle, eczaneler risk alanı, eczacılar da riski en yüksek meslek gruplarından biri haline gelmiştir. Yaklaşık 27 bin eczane ve eczacı, en az üçer eczacı teknikeri ile 80 bin kişi olarak düşünüldüğünde, eczanelerin virüsün en fazla yayılabileceği alanlardan biri haline geldiği aşinadır. Sağlık Bakanlığının bu konuda acil önlem alması ve önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekliliğini yetkililerin dikkatine sunmaktayız."



“KEPENK ARKASINDAN SATIŞ GİBİ ÖNLEMLER ALINABİLİR”



Eczanelerin faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesinin halk sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Ener, "Kepenk arkasından satış yapılması, bariyer çekilmesi, randevulu müşteri alma, belirli sayı ile içeriye alma ve temassız alışveriş, eczanelerin Sağlık Bakanlığı veya belediyeler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmesi gibi hızlı tedbirler alınabilir" ifadelerini kullandı.



