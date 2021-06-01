Egzama nedir? Egzama neden olur ve nasıl tedavi edilir?

EGZAMA NEDİR?

Egzama (atopik dermatit) ciltte kuru, pullu yama tarzında lezyonlara ve yoğun kaşıntıya neden olan kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Cildin kaşınması, kırmızı kabarık noktalara, kalınlaşmış deriye ve cilt yüzeyinde açık kesiklere neden olabilir.



Yoğun kaşıntı hissi uykuyu zorlaştırır, yorgunluk, okulda ve işte kötü performans, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmekte zorlanma ve genel olarak daha kötü yaşam kalitesi ile sonuçlanır.

Egzama her yaş ve cinsiyette insanı etkileyebilir. Egzama vakalarının çoğu çocukluk döneminde başlar, ancak yetişkin olarak ilk kez egzama gelişmesi mümkündür.

EGZAMANIN NEDENLERİ NELERDİR?

Egzamanın nedenleri arasında genetik ve çevresel faktörler yer alabilir. Genetik aktarım sonucu hastaların bir kısmında alerjiler gelişebilir; bu alerjiler de egzama için zemin hazırlayabilmektedir.



Egzama çocuklar ve yetişkinlerde; alerji, stres ve aşırı titizliğe bağlı nedenlerle de görülebilir. Özellikle ev kadınları, inşaat işçileri, kuaförler ve temizlik işçilerinde sıklıkla görülebilir.



EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Egzamanın belirtileri kişiden kişiye değişmekle beraber, bebekler ve küçük çocuklarda lezyonlar genellikle dirsek, diz, kafa derisi ve yüz bölgelerinde görülür.



Daha büyük çocuklar ve yetişkinlerde ise genellikle eller, ayaklar, kol içleri ve dizlerin arkası lezyonların daha sık görüldüğü bölgelerdir.



Semptomlar şunları içerebilir



-Kuru, pullu lezyonlar

-Kuru bir cilt

-Ciltte kalınlaşma

-Deride su toplanması

-Ciltte kızarma ve şişlik

-Cilt renginde değişiklikler

-Duyarlılık ve hassasiyet

-Kaşıma esnasında ciltte olan yaralanmalar.

EGZAMA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Egzama için bir tedavi kesin bir yoktur ancak uygulanan tedaviler ile cildin korunması, kaşıntının giderilmesi, iltihap ve enfeksiyonların önlenmesi veya kontrol altına alınması mümkündür.



Kapsamlı bir tedavinin hedefleri şunlardır:



1. Cilt hasarının önlenmesi



Cildin aşırı sıvı kaybını ve kuruyarak çatlamasını engelleyecek nemlendiriciler ile cilt bariyerini sağlamlaştıracak nemlendiriciler tedavide kullanılabilir.



2. Yangı reaksiyonunun azaltılması



Egzamalı bireylerin ciltlerinde genel olarak kuru, kızarık ve kaşıntılı yangı bölgeleri bulunmaktadır. Bu yangı reaksiyonlarının önlenebilmesi için steroid içeren kimi yüzeyel kremler kullanılmaktadır.



Yüzeyel kremler yeterince güçlü olmadığında, aşağıdaki gibi yangı reaksiyonunun daha kısa sürede kontrolünü sağlamak için aşağıdaki gibi daha geniş kapsamlı tedaviler de kullanılabilir:

Ağızdan veya damar yoluyla alınabilecek kortikosteroid içerikli tedaviler

Bağışıklık sisteminin aşırı çalışmasını engelleyebilecek diğer ilaçlar

Fototerapi: Cilt lezyonlarının morötesi ışıklar kullanılarak tedavisi



3. Kaşıntının giderilmesi



Antihistaminikler kaşıntı için temel tedavi olarak uzun süredir kullanılıyor. Hastaların gece boyunca daha rahat uyumalarına yardımcı olur.



4. Enfeksiyonu önleme



Cilt yüzeyinde oluşan çatlakların enfekte olması halinde antibiyotikler kullanılabilir. Hekiminiz tarafından aksi belirtilmedikçe düzenli olarak ilaçlarınızı kullanmayı ihmal etmeyin.

Bunların yanı sıra, doktorunuza da danışabileceğiniz, hassas cilt türleri için tavsiye edilen ürünlerin kullanılması, kaşıntıyı arttırabilecek yünlü, dar kıyafetlerden kaçınılması gibi yaşam tarzı değişikliklerinden de hastalar fayda görmektedir.



Bebeklerde ve çocuklarda egzama



Çocuklarda ve bebeklerde görülen egzamayı tedavi etmek için öncelikle nedenini bulmak gerekir. Bebeğe ya da çocuğa dokunabilecek besin içerikleri veya (ıslak mendil, krem ya da benzeri ürünleri) kimyasal maddeleri uzak tutmak gerekir.

Çocuklarda ya da bebeklerde görülen egzamada cildi nemli tutmak çok önemlidir. Kullanılacak olan nemlendirici ürünleri organik seçmek ve kimyasal ürünlerden uzak tutmak gereklidir. Ayrıca giydirilecek kıyafetlerin yüzde 100 pamuklu ürün olması tercih edilmelidir, yünlü ürünlerden uzak durulmalıdır.



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