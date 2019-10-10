Engelliler için "sağlık kurulu raporu, sağlık kimlik kartı, eğitim, istihdam, erişilebilirlik, motorlu taşıt alımında sunulan hizmet ve muafiyetler" gibi konularda bilgi veren, yol haritası niteliğinde rehber hazırlandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan, "2019 Engelliler İçin Bilgilendirme Rehberi"nde engellilere sağlanan imkanları içeren son mevzuat değişiklikleri ile bu alandaki yeni çalışmalar bulunuyor.



Engellilere sunulan hak ve hizmetler hakkında bilgi veren rehber, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerine en fazla yöneltilen sorulardan yola çıkılarak oluşturuldu.



Rehberde, "Engelli aylığından nasıl yararlanılır, özel bakım merkezlerinde ücreti bakanlık tarafından karşılanan engelli statüsünde kimler hizmet alabilir, kaza sonucu vücudunun fonksiyonlarını sonradan kaybeden kişi var olan sürücü belgesini nasıl değiştirebilir, kendi işini kurmak isteyen engellilere sağlanan destekler nelerdir, malulen emeklilik hakkından kimler yararlanabilir?" gibi sorular yanıtlanıyor.



Engellilerin temel haklarına erişmede karşılaştıkları sorunların çözümünü kolaylaştırmanın amaçlandığı rehberde, "Sağlık kurulu raporu, sağlık kimlik kartı, eğitim, istihdam, erişilebilirlik, motorlu taşıt alımında sunulan hizmet ve muafiyetler, sağlanan diğer indirim ve muafiyetler, sosyal yardımlar, bakım hizmeti, engellilerin haklarına ilişkin sözleşme, ALO 183 Sosyal Destek" gibi başlıklar yer alıyor.



ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLANLARIN OKULLARA ERİŞİMİ ÜCRETSİZ

"2019 Engelliler İçin Bilgilendirme Rehberi"nde verilen hizmetlerin bazıları şöyle sıralandı:



"Evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar veya aile bireyleri Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ulusal çağrı merkezi 444 38 33 nolu telefonu arayarak müracaat edebiliyor. Üniversite sınavına giren ortopedik ve görme engelli öğrenciler için gerekli fiziksel düzenlemeler yapılıyor. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin okullara ücretsiz erişimi sağlanıyor.



Korumalı iş yerleri, işgücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam ortamları oluşturulması amacıyla teknik ve mali yönden destekleniyor. İşitme engelliler e-Devlet hizmetlerinden yararlanabiliyor.



TOKİ, hazırladığı projeler kapsamında planlanan konut sayısının yüzde 5'i kadarını engelli vatandaşlara ayırıyor. Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatını sürdürmek durumunda kalan engellilere ve ailelerine, elektrik tüketim, kesintisiz güç kaynağı ve birikmiş elektrik borcu desteği sağlanıyor"

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