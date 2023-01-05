Eozinofil nedir, kaç olmalıdır? Eozinofil yüksekliği ve düşüklüğü neden olur?

EOS EOZİNOFİL NEDİR?



Eozinofili, normal eozinofil seviyesinden daha yüksek sayıda eozinofil miktarını tanımlar. Eozinofiller, hastalıklarla savaşan bir tür beyaz kan hücresidir. Eozinofil yüksekliği çoğunlukla paraziter bir enfeksiyonu, alerjik reaksiyonu veya kanseri gösterir.



Kanınızda (kan eozinofili) veya enfeksiyon, iltihaplanma bölgesindeki dokularda (doku eozinofili) yüksek seviyelerde eozinofil bulunabilir.



Doku eozinofilisi, bir prosedür sırasında alınan numunelerde veya burun dokularından salınan mukus gibi belirli sıvıların numunelerinde bulunabilir. Doku eozinofiliniz yüksekse, kan dolaşımınızdaki eozinofil seviyesi muhtemelen normaldir.



Kan eozinofilisi, genellikle tam kan sayımının bir parçası olarak bir kan testi ile tespit edilebilir.

Erişkinlerde mikrolitre kan başına 500'den fazla eozinofil sayısı genellikle eozinofil yüksekliği olarak kabul edilir. Birkaç ay boyunca kanın mikrolitresinde 1.500'den fazla eozinofil sayısına hipereozinofili denir.

EOZİNOFİL DEĞERİ KAÇ OLMALIDIR?



Sağlığı yerinde olan bir kişi için değerlendirildiğinde eozinofil normal değeri: < 500 hücre/mcl (1 mikrolitrede 500 hücreden düşük) Ortalama seviyenin az yukarısında bulunan yüksek oranlar için değerlendirilir ise: 500 ila 1500 oranlarına yükselmektedir. Yüksek oran olarak belirlenen ise 1500 ila 5000 arasıdır.

EOZİNOFİL YÜKSEKLİĞİ VE DÜŞÜKLÜĞÜ NEDEN OLUR?



Eozinofil yüksekliği olan kişiler genel olarak alerjen olan herhangi maddeye maruz kaldığı ya da bir parazit ile karşı karşıya olduğu söylenebilir. Eozinofil yüksekliği aynı zamanda bağışıklık sistemindr bir sorun olduğu, vücudun enfeksiyon gibi durumlara karşı savaşmaya başladığının bir göstergesidir.



Eozinofil düşüklüğü olan kişilerin, herhangi bir yabancı madde ile temas ya da parazit gibi durumlarda dahi eozinofil seviyesi yükselmiyor ve sürekli düşük çıkıyorsa farklı sorunlar olduğu söylenebilmektedir.

Eozinofil düşüklüğüne sebep olabilecek durumlar ise şunlardır:

-Aşırı stres hali



-Düşük kan şekeri



-Alkol zehirlenmesi



-Kortikosteroid ya da östrojen ilaç kullanımı



-Cushing sendromu



-Steroid artışı



-Şiddetli böbrek ve karaciğer hastalıkları



-Doğum kontrol hapı kullanımı



-Böbreküstü bezi sorunları



-Kortizol salgılayan tümör.