Erkeklerin yön bulma becerisi kadınlara göre daha güçlü

Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı erkeklerin yön duygusunun kadınlara kıyasla neden daha gelişmiş olduğunu ortaya çıkardı. Bulgulara göre bunun kaynağı cinsiyetlerin yetiştirilme şekillerindeki farklılıklar.



Ekip, erkek çocukların dışarıda oynamaya kızlara göre daha fazla teşvik edildiğini, bu sayede dış ortamla daha fazla etkileşime girebildiğini ve yön bulma becerilerini geliştirebildiğini öne sürdü.



Araştırmacılar tarihsel olarak erkekler ailelerinin geçimini sağlamak için evden kadınlara göre daha uzaklara seyahat ettiği için evrimin yön duygusunun gelişiminde önemli bir rol oynadığına inanıyorlardı.



Ancak eğer durum böyle olsaydı bu genetik özellik kız çocuklarına da aktarılırdı.

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Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'nden profesör Justin Rhodes, "İnsanlarda yön bulma becerisinin cinsiyetler arasında farklılık göstermesi evrimin değil kültürün bir sonucu." ifadelerini kullandı.



The Royal Society Journal'da yayınlanan çalışma, yön bulma yeteneklerinin kaynağını belirlemek için insanlar da dahil olmak üzere 21 türü inceledi.



Çalışmada ayrıca kerevit, şempanze, zehirli kurbağa, panda ve at gibi hayvanlar da yer aldı.



Çalışma sırasında harita okumak, sözlü talimatlara uyarak gezmek ve bir şehirde dolaşmak için harita kullanmak gibi kategorilere ayrılmış yön bulma testlerini kullanarak insanlardan veri toplandı.

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Araştırmacılar, insanlar da dahil olmak üzere dişi türlerin evlerinden daha uzaklara seyahat etme eğiliminde olmasına rağmen erkeklerin daha etkili bir şekilde yön bulduğunu buldu.



Araştırmada, "Davranış veya performanstaki cinsiyet farklılıkları, evrimle pek ilgisi olmayan biyolojik veya kültürel süreçlerden kaynaklanabiliyor." ifadeleri kullanıldı.



Bilim insanlarına göre gelecekteki araştırmalar, evrimi odak noktaya almak yerine sosyalleşme ve kültürün yön bulma duygusunu nasıl etkilediğine odaklanmalı.



Kadın ve erkeklerin "benzer uzaklık anlayışına" sahip olduğu, yani cinsiyet ayrımı olmadan yetiştirildikleri kültürlerde erkeklerin yön bulmadaki üstünlüğünün ortadan kalktığı ifade edildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin