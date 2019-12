Estetikte yetki tartışması ('Dişçiler bile yapıyor')

Son olarak Antalya'da Songül Uzunoğlu'nun Kulak-Burun-Boğaz (KBB) uzmanı bir doktora yaptırdığı dolgu sonucu dudağının çürümesi, estetik müdahaleyi kim yapmalı tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, estetik ameliyatların dışarıdan çok basit görünse de çok ciddi operasyonlar olduğuna dikkati çekerek, "Ameliyatı yaparken 'o bölgenin damarlanması nasıl, bir komplikasyon gelişirse nasıl baş edilebilir?’ gibi her şeyi düşünüyoruz. Plastik cerrahlar dışında bunun eğitimini alan doktor yok" derken, Yüz Plastik Cerrahisi Derneği ise olayın cerrahi branş hekimlerinin başına gelebilecek komplikasyonlardan biri olduğunu belirterek, kulak-burun-boğaz uzmanlarının yüz, baş ve boyun bölgesindeki her türlü estetik girişimi kanunen yapmaya yetkili olduğunu açıkladı.

"DİŞÇİLER BİLE YAPIYOR"



Milliyet gazetesinden Sevilay Ağar'ın haberinde görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Özkan, kendilerine her hafta estetik mağduru 2-3 hastanın başvurduğunu belirterek, "Kendi alanı olmayan doktorlar, diş hekimleri, kuaförler bile estetik ameliyat yapıp, insanların yüzünü, göğüslerini bozuyor. Bu hizmeti tıp doktorlarının, estetikle ilgili eğitim almış kişilerin vermesi gerekiyor. Aldıkları bir sertifika bu ameliyatları yapmak için yetersiz. Estetik dünyası büyük bir pasta. Bu nedenle doktor olmayan birçok kişi pazara göz dikiyor. Ama bu bir sağlık hizmeti. Bu hizmeti tıp doktorlarının, estetikle ilgili eğitim almış insanların vermesi lazım" dedi.



"RİSKLER HASTAYA ANLATILMALI"



Dermotoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahu Birol Kocaalp, dolgu uygulamalarının uzman kişi tarafindan yapılsa da bir takım riskleri ve muhtemel komplikasyon olasılığını taşıdığını dile getirdi. Bu riskleri bilerek, hastalara anlatarak uygulama yaptıklarının altını çizen Kocaalp, "Önemli olan böyle bir durumda hastaya nasıl müdahale edeceğimizi bilmek ve buna göre tedaviyi planlamak" dedi. Morarma, kanama ve şişlik gibi yan etkilerin sık görülen yan etkiler olduğunu belirten Kocaalp "Enfeksiyon diğer bir problem. Haftalar, aylar sonra bile ortaya çıkabiliyor. Uygulama yapılan bölgenin hijyeni çok onemli. Yağ enjeksiyonu sonrasında kişi haftalarca enfeksiyon sebebi ile yoğun bakımda kalabiliyor" dedi. 'Instagram' faktörüne de dikkati çeken Kocaaalp, "Herkes gördüğü fotoğraftaki kişi gibi olmak istiyor. Bir de gerçekler var. Dudağı gayet düzgün olmasına rağmen operasyon istiyor. Biz hekimlerin gereksiz uygulamadan kaçınması gerekiyor. Prensip, hastaya zarar vermeme olmalı" diye konuştu.

“HER OPERASYON KOMPLİKASYONA NEDEN OLABİLİR"



Yüz Plastik Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarık Şapçı ise yaptığı açıklamada, sadece plastik cerrahların değil, KBB uzmanlarının da resmi olarak estetik uygulamalar yapmaya yetkili olduğunu belirterek, Songül Uzunoğlu'nun dudağında meydana gelen doku kaybının hiç istenmemekle birlikte her operasyonda oluşma ihtimali bulunan bir komplikasyon olduğunu dile getirdi. Operasyonu gerçekleştiren doktorun derneklerinin üyesi olduğunu belirten Tarık Şapçı, yaşanan vakanın KBB uzmanlarına yönelik yanlış bir algı oluşturduğunu söyledi. Mağdurun şikayetçi olduğu doktor E.D. de dahil olmak üzere her meslektaşının etik kurallar çerçevesinde hastayı uygulama öncesi bilgilendirdiğini ifade eden Şapçı. "Her türlü cerrahi branş hekimlerinin başına gelebilecek komplikasyonlardan birini kullanarak halkı yanıltıcı söylemlerde bulunmak doğru değil" dedi.



