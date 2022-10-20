Fransa'da "parasetamol" içeren ilaçlara sınırlama

Fransa'da temmuzdan bu yana yaşanan tedarik sıkıntınları nedeniyle "parasetamol" içeren ilaçlar için sınırlama getirileceği bildirildi.



Fransız basınındaki habere göre, temmuzdan bu yana parasetamol içeren ilaçların tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor.



Bu kapsamda tedarikte kesintileri önlemek adına Ulusal İlaç Ajansı (ANSM) eczacılara, doktorlara ve hastalara yönelik parasetemol içeren ilaçların kullanımı ve satışına ilişkin tavsiyeleri barındıran bir açıklama yayımladı.



Açıklamada, vatandaşlardan söz konusu ilaçları stoklamamaları istendi.



Bu ilaçların reçetesiz alınması durumunda da 2 kutu sınırı getirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.



Eczacıların, belirli kurallar çerçevesinde hastalara reçetede yazılandan daha düşük miktar parasetamol içeren ilaçlar verebileceği belirtildi.



Açıklamada, doktorların parasetemol içeren ilaçları hemen ihtiyaç duymayan hastaların reçetesine yazmamaları istendi. Ayrıca doktorların uygun durumlarda söz konusu ilaçların günde 4 yerine 3 defa alınması şeklinde reçetelendirme yapması tavsiye edildi.

