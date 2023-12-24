Gece uyumayanların atardamar tıkanıklığına sahip olma ihtimali 2 kat daha yüksek

Kan damarlarında yağ birikmesinden kaynaklanan sertleşmiş arterler, yüksek tansiyonu ve kolesterolü olan yaşlı kişilerde daha sık görülüyor ve kalp krizi ile felç geçirme riskini artırıyor.
Araştırmacılar, bu durumun daha geç uyanıp daha geç yatma eğiliminde olan, öğleden sonra ve akşamları daha enerjik olan gece kuşlarında daha yaygın olup olmadığını görmek için yaşları 50 ile 64 arasında değişen 771 kişiyi inceledi.
Kesin olarak gece kuşu olduklarını söyleyen kişilerin atardamarlarında sertleşme olasılığının, kesin olarak erken kalkanlara göre yüzde 90 daha fazla olduğu tespit edildi.
İnsanların yaklaşık yüzde 17'si kendilerinin kesinlikle "gece kuşu" olduğunu söylüyor.
GECE UYKUSU ALMAMAK VÜCUT SAATİNİ BOZUYOR
Kanıtlar gündüz saatlerinde aktif olmak yerine gece saatlerinde olmanın doğal vücut saatimize aykırı olduğunu gösteriyor.
Zamanlamalardaki bu uyumsuzluk, atardamarlara zarar verebilecek ve sertleşmelerine neden olabilecek yüksek tansiyon ve iltihaplanma ile ilişkilendiriliyor.
Sertliğe neden olan yağ birikintileri daha sonra parçalanarak kalp krizlerine ve felçlere yol açan kan pıhtılarına dönüşebiliyor.
Ancak gece kuşları aynı zamanda kötü beslenme gibi daha sağlıksız yaşam tarzlarına da sahip olma eğiliminde ve bu da atardamar sertleşmesi riskini artırabiliyor.
Sertleşmiş arterler erken yatıp uyananların yaklaşık yüzde 22'sinde, geç yatıp geç kalkanların ise neredeyse yüzde 41'inde görüldü.
Kesin olarak akşam insanı olduklarını söyleyenlerin, kiloları, fiziksel aktiviteleri ve alkol tüketimi gibi diğer faktörler hesaba katıldığında, atardamarlarında sertleşme olma ihtimali bir sabah insanına göre yüzde 90 daha fazla.
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