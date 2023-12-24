Gece uyumayanların atardamar tıkanıklığına sahip olma ihtimali 2 kat daha yüksek

Kan damarlarında yağ birikmesinden kaynaklanan sertleşmiş arterler, yüksek tansiyonu ve kolesterolü olan yaşlı kişilerde daha sık görülüyor ve kalp krizi ile felç geçirme riskini artırıyor.



Araştırmacılar, bu durumun daha geç uyanıp daha geç yatma eğiliminde olan, öğleden sonra ve akşamları daha enerjik olan gece kuşlarında daha yaygın olup olmadığını görmek için yaşları 50 ile 64 arasında değişen 771 kişiyi inceledi.



Kesin olarak gece kuşu olduklarını söyleyen kişilerin atardamarlarında sertleşme olasılığının, kesin olarak erken kalkanlara göre yüzde 90 daha fazla olduğu tespit edildi.



İnsanların yaklaşık yüzde 17'si kendilerinin kesinlikle "gece kuşu" olduğunu söylüyor.