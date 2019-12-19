Gezen tavuk mu kafes tavuğu mu? (Tavuk tartışmasına ünlü cerrah da katıldı)

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamasıyla fitili ateşlenen tavuk eti tartışmasına ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez de katıldı.

Sönmez endüstriyel tavukların çekinilmeden tüketilebileceğini söyledi.



Tavuğun yenmesi gerek en ucuz protein kaynağı olduğunu belirten Sönmez, "O kadar büyük haksızlığa uğruyor ki, medyada herkes kalkıp ‘tavukta hormon, antibiyotik ve kanser var’ diyor. Tavukta hormon yok" dedi.

Hormon kullanımının uzun bir süre önce yasaklandığını belirten Sönmez, "Steroid hormonlar, yani östrojen, testosteron hormonlar suyuna ve yemine katılarak verilebilir. Ancak bunların hiçbir faydası olmaz. Sadece yağ yapar. Spor salonlarında kullanan kas yapan gençler bunları kullanarak enerji temin ediyorlar ama kendileri çalışarak o vücudu yapıyorlar” diye konuştu.

"GENETİK SELEKSİYONLA GELİŞTİRİLDİ"

Antibiyotiğin de 2006 yılına kadar kullanıldığının altını çizen ünlü cerrah, bu tarihten sonra tüm dünyada yasaklandığını kaydetti.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da bu konuda çok hassas olduğunu belirten Sönmez, şunları söyledi:

"Tarım bakanlığı çiftliklere habersiz giderek kan, dışkı, tüy ve et örnekleri alıyor. Eğer tek bir tavukta antibiyotik tespit ederse tüm çiftlik itlaf ediliyor. Hiçbir çiftlik bunu göze alamaz. Endüstriyel tavuklar 50 yıl içerisinde genetik seleksiyonlarla cinsleri geliştirilmiş olan tavuklardır. Bundan 50 yıl önce 40 gram olan bir civciv bugün 60-70 gramdan başlıyor. 1 yılın sonunda 1,5-2 kilo olan tavuk, bugün 50 günün sonunda 2,5-3 kilo gelebiliyor. Bu tamamen cinslerin genetiğinin düzeltilmesiyle ortaya çıkan bir durum. Bu genetiğiyle oynama değil, seleksiyonla yapılan bir durum.”

Prof. Dr. Bingür Sönmez

'GEZEN TAVUK'TA SALMONELLA RİSKİ



Prof. Dr. Sönmez, 'gezen' tavuklarınsa sanıldığı kadar sağlıklı olmadığını öne sürdü. "Gezen tavuk her şeyi yer. Keşke böcek ve solucanla sınırlı olsa. Gezen tavuk kendi dışkısını bile yer. Dolayısıyla gezen tavuktan salmonella bulaşma ihtimali çok yüksektir" ifadelerini kullanan Sönmez şöyle devam etti:



"Dışkısında mikrop var. O mikrobu tekrar vücuduna alacak. Endüstriyel tavuklar tamamen kontrol altında. Hiçbir enfeksiyonları yok ve sürekli altları temizleniyor. Belirli bir metrekare içerisinde büyüyorlar. Endüstriyel tavuğu hiç çekinmeden yiyiniz, çocuklarınıza, yaşlılara yediriniz. Endüstriyel tavukta hormon, antibiyotik, kanser yok."



TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN AÇIKLAMA



İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor" ifadelerini kullanmıştı.



Karatay'ın tepki çeken sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulunulmuştu.

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