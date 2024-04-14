Gizemi çözüldü! Tek yumurta ikizleri nasıl oluşuyor?

Tek yumurta ikizleri, zigot adı verilen döllenmiş bir yumurtanın tamamen aynı genleri paylaşan iki embriyoya bölünmesiyle oluşuyor. Bölünmenin nedeni ise bilinmiyor.



Hakim teori, "tek yumurta ikizliğine" yol açan biyolojik sürecin rastgele olduğu yönünde. Ancak Vrije Universiteit Amsterdam liderliğindeki uluslararası araştırmacılar, tek yumurta ikizlerinin DNA'sında ortak bir "imza" bulduklarına inanıyor.



Bir grup araştırmacı, doğal insan embriyolarının kullanılmasından kaçınarak, rahim dışındaki tek yumurta ikizi oluşumunu incelemek için bir model geliştirdi.



Model, hamileliğin erken evresinde oluşan hücre demetlerine benzeri yapılardan oluşuyor.

HAMİLELİĞİN ERKEN DÖNEMİNDE OLUŞUYOR



Bilim insanlarına göre, en basit anlatımıyla, embriyo çok erken bir aşamada hızlı bir büyüme gösterirse tek yumurta ikizleri oluşabiliyor. Embriyo daha sonra ikiye bölünüyor.



Maastricht Üniversitesi uzmanları, rahim dışında ilk kez kök hücrelerden sentetik bir insan ikiz embriyosu geliştirdi.

Baş araştırmacılar Clemens van Blitterswijk ve Erik Vrij’a göre, anne karnında görünmez bir şekilde gerçekleşen bu olay, araştırma kapsamında rahim dışında görünür hale getirildi.

ADIM ADIM TEK YUMURTA İKİZLERİ

Hızlandırılmış büyüme, “blastosist” adı verilen ve daha sonra plasentaya dönüşen küçük bir balon içinde gerçekleşiyor.

Eğer bu küçük balon çok hızlı büyürse, daha sonra embriyoya dönüşecek olan hücre yığını ikiye ayrılıyor.

Araştırmacılara göre, benzer şekilde özdeş bir üçüz veya dördüzün doğumu da mümkün.

