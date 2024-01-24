Gizemli bakteri alarmı: Yüksek ateşle hastaneye kaldırıldı, testlerde tanımlanamadı!

İngiltere'de Canterbury'de yaşayan bir çoban yüksek ateş şikayetiyle St. Thomas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanın kanını test eden doktorlar enfeksiyonun nedeninin iki farklı bakteri türü olduğunu gördü. Bakteri türlerinden biri biliniyordu ancak ikincisi geleneksel laboratuvar testleri kullanılarak tanımlanamadı.



Araştırmacılar, gizemli bakteriye isim koymak için DNA dizilerini diğer tekniklerden çok daha hızlı okuyabilen "nanopore sıralayıcı" adı verilen teknolojiyi kullandı.



Uluslararası Sistematik ve Evrimsel Mikrobiyoloji Dergisi'nde yayınlanan çalışma, hastanın "Variovorax" adı verilen, toprakta yaygın olarak bulunan bir bakteri grubunun daha önce hiç görülmemiş bir türüyle enfekte olduğunu gösterdi.