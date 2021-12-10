Günde 20 dakika enstrümantal müzik dinlemek migreni hafifletiyor

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Fransız, Alman ve Amerikalı araştırmacılar tarafından yürütülen ve alternatif tıp araştırmalarının yer aldığı aylık dergi Complementary Therapies in Medicine'de enstrümantal müziğin migren hastaları üzerindeki etkisini ölçmek için yapılan pilot bir araştırma yayımlandı.



Çoğunluğu kadın 20 kişilik küçük bir gruptakilere, 3 ay boyunca düzenli olarak günde 2 seans enstrümantal müzik dinletildi.



Toplamda 20 dakika ve 5 aşama olarak gerçekleştirilen enstrümantal terapi sonucunda deneklerin migren ve baş ağrılarının giderek azalmaya başladığı görüldü.



Kaygı ve depresyona da iyi geliyor

Katılımcıların yüzde 50'sinde nöbet sıklığı yüzde 50 azalırken, ilaç kullanma gereksinimlerinde de düşüş olduğu fark edildi.



Araştırma ayrıca, katılımcıların depresyon ve anksiyete durumlarını kontrol etme iradelerinin geliştiğini ortaya koydu.



Küçük ölçekli de olsa bu araştırmanın gelecekte müzik terapisinde daha kapsamlı klinik denemeler yapılmasına yardımcı olacağı ifade ediliyor.

AĞABEYİNİN ARKASINDAN KOŞAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ