Cilt lekesi tedavisinde en önemli unsurlardan birinin, tedavi yöntemini belirlemek için detaylı bir cilt analizi yapmak olduğunu vurgulayan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Reha Yavuzer, sadece tedavinin yetmeyeceğini, lekeleri baskılamanın da özellikle yaz aylarında önem taşıdığını söyledi.



LEKENİN KOYULAŞMASINI ÖNLEMEK, YENİ LEKEYİ ÖNLEMEK KADAR ÖNEMLİ



Güneşlenmenin, özellikle de 12-15 saatleri arasında, deri kanseri, erken yaşlanma, deri kalitesinin azalması ve leke gibi problemlere neden olduğuna vurgu yapan Yavuzer, “Güneş koruyucu sürmek ve gölgede kalmak dışında yeni leke oluşumunu ve olan lekelerin daha da belirgin hale gelmesini engellemek için yaz aylarında da yapabileceklerimiz var. Lekenin koyulaşmasını önlemek de yeni leke oluşumuyla savaşmak kadar önemli. Renk açıcı, cildi soyan ve hassasiyet oluşturan işlemler bu dönem uygun değil ancak bu amaçla yaz aylarında da güvenle yapılabilen özellikli lazerler mevcut” diyor.



YAZIN HANGİ LAZER KULLANILABİLİR?



Özellikle derin ve koyu lekelerde, farkı bir dalga boyu ile çalışan Q-switch lazer türünün kullanıldığını belirten Estetik Cerrah, güneş lekelerinin tedavisiyle ilgili şunları aktarıyor:



“Bu yöntem, saniyenin milyonda biri hızında atış ile yüksek enerjiyi lekeye ulaştırabiliyor. Burada önemli olan, yüksek miktarda enerjiyi cilde zarar vermeden leke üzerinde odaklanabilmesi ve bu esnada çevre dokuya ısıyı yayabilmesi. Yapılan atışla oluşan patlamanın etkisiyle, birbirine tutunmuş büyük leke pigmentleri binlerce küçük parçalara ayrılıyor. Bu şekilde küçük parçalara ayrılan melanin pigmentleri artık vücut tarafından atılabilir hale geliyor. Hücreler tarafından eritilerek bölgeden uzaklaştırılıyor, işte daha aydınlık ve berrak bir cilt bu şekilde oluşuyor. Bu dalga boyunda yapılan atışlar cilt altında melanin pigmentlerini oluşmasını da baskılıyor. Bu uygulamanın düzenli tekrarlanması gerekiyor. 10 seansa kadar yapılan uygulama sonrasında lekelerde ciddi azalma ve yeni leke oluşumunun durduğu görülebiliyor. İşlem özellikle yaz süresince yapıldığında ise lekenin koyuluğunda ciddi bir gerileme ve aynı zamanda yeni leke oluşumunda gözle görülür bir avantaj sağlıyor.



AKSESUARLARINIZ ASLINDA KORUYUCULARINIZ...



Lazer ile yaz boyunca yaptıracağınız baskılama tedavisine bir parça destek olmak isterseniz o zaman şık aksesuarlarınızı yanınızdan ayırmayın. Aslında çoğu zaman moda yönü ön plana çıksa da şapka kullanımı yaz aylarında keskin güneş ışınlarının lekelenme için bahane arayan derinize direkt ulaşmasını engeller. Güneş ışınlarının daha dik geldiği öğlen saatleri büyük şapkalarınız için güzel bir fırsat. Lekelerin en sık ortaya çıktığı yerlerden biri de göz çevresi. Bu bölgenin koruyucu aksesuarı da yaz aylarının vazgeçilmezi olan güneş gözlükleri. Güneş gözlüğü seçiminde artık daha dikkatli olmak lazım. Sadece çerçevenizin rengi veya şekli değil kullanılan camının UV özelliklerini bilme zamanıdır. Yoğun güneş ışınlarını filtre eden camlar göz çevrenizin kırışmasını ve lekelenmesini engellemede yardımcınızdır.”