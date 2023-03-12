H1N1 virüsü nedir, nasıl bulaşır? H1N1 (domuz gribi) belirtileri neler, ölümcül mü?

H1N1 yani domuz gribi, bir viral enfeksiyon olan Influenza'nın (grip) bir türüdür. Domuz gribi, domuzlarda ortaya çıkan bir grip virüsü türü olarak kabul edilir ve insanlar tarafından da bulaşabilir.



Domuz gribi, solunum yoluyla bulaşır ve solunum sistemine yönelik semptomları ortaya çıkartır. Örneğin, domuz gribi belirtileri arasında yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı ve kas ağrıları gibi semptomlar yer alabilir. Domuz gribi, aşılar ve antiviral ilaçlar yardımıyla önlenebilir ve tedavi edilebilir.



H1N1 NEDEN OLUR?



H1N1 gribi, insanlar ve domuzlar tarafından bulaştırılan grip virüslerinden bir türü olarak kabul edilir. Domuz gribi, solunum yoluyla bulaşır ve enfekte olan bir kişinin öksürmesi, hapşırması ya da konuşurken mikropları havaya savurması sonucu, etrafındaki kişilere bulaşabilir.



Ayrıca, domuz gribi virüsü, etrafındaki nesnelerle de temas etmiş olabileceğinden, bu nesnelere dokunarak ya da bunların üzerinden solunarak da bulaşabilir.

H1N1 BELİRTİLERİ NELERDİR?



Domuz gribinin semptomları diğer yaygın grip türleriyle aynıdır. Tüm grip türlerinde olduğu gibi, bazı insanlar, özellikle altta yatan sağlık sorunları olanlar, daha yüksek ciddi hastalık riski altındadır. Domuz gribinin başlıca belirtileri şunlardır:



-Öksürük



-Ateş,



-Boğaz ağrısı,



-Yaygın vücut ağrısı,



-Nefes darlığı,



-Üşüme, titreme,



-Nadir olarak ishal, mide bulantısı ve kusma.



-Baş ağrısı,



-Yorgunluk hissi.



H1N1 gribi kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyreder. Ağır seyirli hastalık akciğer infeksiyonu (pnömoni) ve solunum yetmezliği sonucunda ölüme neden olabilir.



Bazı hastalarda bakterilere bağlı olarak griple aynı dönemde veya sonrasında akciğer, sinüs ve kulak iltihabı ortaya çıkabilir.



Uzun süreli ve kontrolü güç ateş, genel durum bozukluğu, solunum sıkıntısı gibi bulguların varlığında doktora başvurulmalıdır. Bilinç bulanıklığı, zor nefes alma acil müdahale gerektiğinin işaretidir.