Günümüzde kapalı ortamlarda uzun süre geçirilmesi ve sağlıksız beslenme nedeniyle toplumdaki eksikliği giderek artan D vitamini, kemik oluşumunda etkili. D vitamini bitkilerden ergokalsiferol (D2) , hayvansal gıdalardan kolekalsiferol (D3) olarak alınıyor.



Ayrıca ciltte ultraviyole ışınları ile dehidrokolesterolden sentezlendiğini belirten Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, hayatın her döneminde yeterli düzeyde alınması gereken D vitamininin, özellikle gebelikte hem anne hem de bebek için hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.



Gebeliğin son 3 ayında bebeğin kemik oluşumu için kalsiyum ve fosfora gereksiniminin arttığını, bu nedenle gebelikte süt, yoğurt, balık, yumurta, tereyağı gibi kalsiyum, fosfor ve D vitamininden zengin beslenmenin önemine işaret eden Dr. Kurtoğlu, gebelik döneminde D vitamini eksikliğinde hem annede hem de bebekte yaşanması olası sorunlar hakkında şu bilgileri verdi:



HAMİLELİKTE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN ANNEDE YOL AÇTIĞI SAĞLIK SORUNLAR



· Gebelik tansiyonu.

· Gebelik şekeri.

· Gebelik zehirlenmesi.

· Diş kaybı.

· Erken doğum riski.



GEBELİKTE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BEBEKTE YOL AÇTIĞI SAĞLIK SORUNLAR



· Erken doğum (Prematüre bebek).

· Solunum problemleri.

· Kan şekerinde düşme.

· Kalsiyum düşüklüğü.

· Raşitizm.

· Havale geçirme.

· Büyüme geriliği.

· Metabolik kemik kırıkları.

· Yüksek oranda ve ağır seyreden enfeksiyonlar.

· Çocukluk döneminde dikkat eksikliği ve hiperaktivite.

· Otizm spektrum hastalıkları.

· Zeka puanı düşüklüğü.

· Kemik mineral yetersizliği.

· Tip 1 diyabet.

· Astım ve hışırtılı solunum.

D VİTAMİNİ İÇİN 15-20 DAKİKA GÜNEŞLENME YETERLİ



Gebeler, D vitamininden zengin olan yumurta, süt, yoğurt, karaciğer ve balık (somon, sardalye, uskumru, morina gibi) tüketimine önem vermelidir. Bir yumurta 20, bir bardak süt 100, 1 tatlı kaşığı balık yağı 400, 100 gram somon balığı 345 ünite D vitamini içermektedir. D vitamini için güneşlenme önemli bir kaynaktır. Derinin hafif pembeleşmesinin gerçekleştiği 15-30 dakika güneşlenme ile 2000 ünite D vitamini üretilmektedir. Gebelerde günlük D vitamini desteği 400-600 ünite olarak önerilmektedir. Ülkemizde 2005 yılında yapılan araştırmada gebelerde % 81,7 ve bebeklerde % 40 oranında D vitamini eksikliği saptanmıştır. Özellikle son yıllarda bebeklerde 400 ünite/gün olarak verilen D vitamini desteği, raşitizm oranında belirgin azalma sağlamıştır. Ayrıca gebeliğin 3’üncü ayından itibaren hamilelik boyunca ve doğum sonrası 6 aya kadar günlük 900 ünite D vitamini desteği sürdürülmektedir.



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