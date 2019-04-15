Hamilelik döneminde, vücudun ihtiyacının arttığı minerallerden birinin magnezyum olduğunu belirten İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökçenur Gönenç, “Magnezyum, vücudumuz için gerekli en önemli minerallerden biridir. Böbrek, kemik, kas ve diş sağlığı için çok önemlidir. Kan şekeri, kan basıncı, vücutta enzimlerin çalışmasının düzenlenmesinde önemli rol üstlenir” dedi.



MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ HANGİ SORUNLARA YOL AÇAR?



Magnezyum eksikliği halinde; iştahsızlık, bulantı, kusma, yorgunluk, halsizlik, ajitasyon, anksiyete, uyku bozukluğu, kalp ritminde bozulma, düşük tansiyon, huzursuz bacak sendromu, kas spazmları ve güçsüzlük gibi bulgular söz konusu olabiliyor. Magnezyum seviyesi kalsiyum ve potasyum seviyeleri ile de ilişkili. Magnezyum eksikliği olan gebelerde en sık görülen bulgu, bacak krampları. Bu kramplar gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli ve ağrılı olabiliyor. Hatta bazı araştırmalar ciddi eksikliklerin erken ve ölü doğumlarla birlikte gebelik zehirlenmesi ile ilişkili olabileceğini gösteriyor.



VÜCUTTAKİ MAGNEZYUM SEVİYESİ NASIL ARTTIRILIR?



Gebelikte günlük magnezyum ihtiyacının 350 mg kadar olduğunu ifade eden Dr. Gönenç, “Özellikle düzenli beslenenlerde, rutin magnezyum takviyesi önerilmez. Badem, yulaf, ıspanak, fıstık, pekmez, karalahana, fasulye, muz, mercimek, bezelye, patlıcan, dereotu gibi besinler magnezyum açısından zengindir. Aynı zamanda gebelikte doktorunuza danışarak günde 1 şişe maden suyu içmeniz magnezyum açısından faydalı olabilir. Hassas bağırsak hastalığı (İBS), ülseratif kolon gibi gastrointestinal hastalıklara sahip hamilelerde, diyabet, pankreatit, hipertiroidisi olanlarda, böbrek rahatsızlığı olanlarda magnezyum eksikliği olabilir. Çok fazla kafein tüketmek, soda içmek, sodyumdan zengin beslenmek ve stres gibi durumlarda destek olarak düşünülebilir” diye konuştu.



GIDA YETERLİ GELMEZSE?



Gebelik seyri esnasında erken doğum sancıları başlayan hastalarda kasılmaları durdurmak için, gebelik zehirlenmesi de denilen “preeklampside kriz” geçirilmesinin önlenmesi veya çok erken doğacak bebeklerde beyin hücrelerinin gelişimini hızlandırmak için damardan magnezyum tedavisi başlanabildiğini aktaran Gönenç, “Ancak bu tedaviler mutlaka hastanede ve doktor kontrolü altında uygulanmalıdır. Magnezyum dozu normal seviyeleri aştığı zaman, reflekslerin kaybolmasından solunum durmasa kadar ağır seyredebilen tablolar görülebilir ancak bu doz aşımının ağızdan kullanılan magnezyum ile görülmesi olağan değildir” dedi.