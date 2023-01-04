HDL Kolesterol nedir? HDL yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

HDL KOLESTEROLÜ NEDİR?



HDL kolesterolü iyi kolesterol olarak tanımlanan ve düşük olması durumunda ciddi sağlık problemlerine yol açan bir proteindir.

Sağlıklı bir vücutta birtakım proteinlerin üretimi ile birlikte özellikle D vitamininin sentezlenmesinde görev alan HDL kolesterolü aynı zamanda kalp hastalıkları ile mücadele etmeye de yardımcı olmaktadır. Bu nedenle HDL kolesterol seviyesinin yüksek olması gerekmektedir.



HDL kolesterolü olarak tanımlanan moleküller damarlardaki kötü kolesterolü karaciğere taşımakla görevlidirler. Damarlarda plak oluşumunu engellemekte ve böylece damar sertliği ve tıkanıklığı problemlerinin önüne geçilmektedir.

LDL ise, düşük yoğunluklu lipoproteinler anlamına gelir. Buna “kötü” kolesterol denir, çünkü yüksek LDL seviyesi, atardamarlarınızda kolesterol birikmesine neden olur.



KOLESTEROL DEĞERLERİ KAÇ OLMALIDIR?



Günümüzde bireyler için yüksek kolesterol olup olmadığını belirleyen kolesterol seviyeleri tek başına göz önüne alınmaz. Bu kolesterol değerlerinin yanı sıra kalp hastalığı için başka risk faktörlerinin varlığı da durumun değerlendirilmesinde kullanılır.



Günümüzde kullanılan kılavuzlara göre başka bir kalp rahatsızlığı riski olmayan bireylerde açlık sonrası gerçekleştirilen lipid testinden elde edilen kan kolesterol düzeyi değerleri içinde toplam kolesterol 200 mg/dl altında ise ideal, 200-239 mg/dl arası sınırda, 240 mg/dl üzeri ise yüksek olarak değerlendirilir.

Yine aynı testte görülen LDL kolesterol düzeyi 130 mg/dl altında iken ideal, 130-159 mg/dl arası sınırda, 160 mg/dl üzeri ise yüksek olarak nitelendirilir. Buna karşılık testte HDL kolesterol düzeyi 40 mg/dl altında görüldüyse, bu durum tehlikeli olarak görülür.

HDL kolesterol düzeyinin sağlıklı ortalamasının kadınlarda 40 mg/dl ve erkeklerde 50 mg/dl üzeri olduğu kabul edilmektedir.



Nadir durumlarda, yüksek kolesterol, kalıtsal olarak aileden gelen hiperkolesterolemiden kaynaklanır. Bu genetik bozukluk karaciğerin LDL'yi temizlemesini önler. Yapılan araştırmalara göre bu durumdan etkilenen yetişkinlerin çoğunun toplam kolesterol seviyeleri 300 mg/dL üzerinde ve LDL seviyeleri ise 200 mg/dL üzerindedir.

İYİ KOLESTEROL NASIL YÜKSELTİLİR VE KÖTÜ KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR?



Kolesterol düzeyinizi iyileştirmek için yapabileceğiniz birçok şey bulunmaktadır.



Diyet: İyi yağlara odaklanarak, lif alımınızı artırarak ve kırmızı et tüketiminizi azaltarak kalp-sağlıklı bir beslenme tarzı benimseyin. Trans yağları kesmek uygundur.



Egzersiz: Hareketsiz bir yaşam tarzına veda edin ve haftada en az beş gün 30 dakika orta ila yüksek yoğunluklu egzersiz yapmaya çalışın.



LDL düşürücü ilaçlar: Doğal çabalar işe yaramazsa, doktorunuz kolesterol sayılarınızı olması gereken yere getirmenize yardımcı olacak ilaçlar yazabilir.