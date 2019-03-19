Toplumda beyin tümörü sıklığının azımsanmayacak derecede arttığını belirten Medicana International Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hakan Emmez, “Beyin tümörlerinde tedavi seçenekleri ve tedavinin başarısı tümörün cinsine, beyinde kritik bölgelerde yerleşip yerleşmediğine ve boyutuna göre değişkenlik gösterir. Tehdit oluşturma ve tümör büyüklüğü arasında net bir ilişki olmayıp, tümörün cinsi ve bulunduğu bölge de önemlidir. Kötü huylu beyin tümörleri tüm beyin tümörlerinin yüzde 25-30'unu oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.



Hastalığın belirtilerinin baş ağrısı, bulantı-kusma, bilinç değişiklikleri, kişilik-davranış değişiklikleri, görme bozukluğu, konuşma bozukluğu, kol ve bacaklarda güçsüzlük, baş dönmesi, kulakta çınlama, işitme azlığı ve nöbet geçirme olduğunu ifade eden Doç. Emmez, bu şikâyetlerin kişiye rahatsızlık verici ölçüde belirgin olduğu durumlarda mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğinin altını çizdi.



“HASTALIĞIN FARKINDA OLMAK VE ERKEN TANI ÖNEMLİ”



Beyin tümörünün hayatın sonu olmadığını söyleyen Emmez, “Modern ameliyathane şartları ve ekipmanları, gelişen anatomi bilgisi, mikrocerrahi tecrübe beyin tümörlerinin tedavisinde güvenliği ve başarıyı önemli oranda arttırmaktadır. Günümüzde ülkemizde beyin tümörlerinin tedavisi, ABD ve Avrupa’da uygulanan yöntemlerle aynı şekilde ve aynı derecede başarı ile yapılmaktadır. Türkiye, beyin cerrahisi alanında dünyada çok iyi bir pozisyondadır. Bu nedenle lütfen bu hastalığın farkında olun ve erken tanının önemini azımsamayın” dedi.



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