Hiperglisemi nedir, neden olur? Yüksek kan şekeri belirtileri nelerdir?

HİPERGLİSEMİ NEDİR?



Hiperglisemi, kan şekerinin yüksekliği anlamına gelir. En az 8 saat açlık sonrası bakılan kan glukoz seviyesinin 100 mg/dl'nin üzerinde olması veya şekerli bir içecek içildikten iki saat sonra ölçülen kan şekerinin 140 mg/dl üzerinde olmasına verilen isimdir.

HİPERGLİSEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



- Ağız kuruluğu

- Çok su içme

- Sık idrara çıkma

- Nefeste meyvemsi bir aseton kokusu

- Halsizlik

- Güçsüzlük

- Karın ağrısı.

YÜKSEK KAN ŞEKERİ (HİPERGLİSEMİ) NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Yüksek kan şekeri (hiperglisemi) tedavisi için hem ilaç tedavi uygulanmakta hem de hastaların bazı önerileri uygulaması istenmektedir. Buna göre hiperglisemi hastaları için öncelikle altta yatan sebep hastalık varsa bunun tedavisi yapılır.

Bu kişiler mutlaka kilo vermelidir. Düzeli olarak egzersiz, spor ve yürüyüş yapmalı, diyetisyen tarafından verilen diyet programına eksiksiz şekilde uymalıdır. Aynı zamanda hastalar tedavinin düzeni ve verilen insülin ilaçlarının kullanımı ile ilgili mutlaka bilgilendirilmelidir.

Bunların yanı sıra hastalara tedavi amaçlı insülin salgılayıcı antidiyabetikler ile insülin duyarlaştırıcı ilaçlar verilmektedir. Bu ilaçları kullanacak olan kişiler böbrek, karaciğer ve kalp yetmezliklerine karşı daha dikkatli olmalıdır.

Aynı zamanda ilaçların kilo aldırıcı yan etkileri de görülebilir. İlaç tedavisinde hastalara bu durumlarla ilgili hekim tarafından açıklama yapılmaktadır.