HIV'de umut veren ilaç

Mevcut HIV tedavi ilaçları Tenofovir disoproksil ve Emtrisitabin içeren PrEP, HIV'in vücuda girmesini ve kendi kopyalarını oluşturmasını durdurarak çalışıyor.



Günlük olarak kullanılabileceği gibi cinsel ilişki öncesinde de alınabiliyor.



Araştırmada görev alan Dr. John Saunders "Bu çalışma, PrEP'in HIV bulaşmasını önlemedeki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. İlk kez daha önceki denemelerde bildirilen koruyucu etkisini gösterdi." dedi.



İlacın etkinliğinin birçok faktöre, özellikle de ilacın doğru şekilde alınıp alınmadığına bağlı olduğunu söyledi.



Chelsea ve Westminster Hastanesi ile "PrEP Etki Denemesine" liderlik eden Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, bunun türünün şimdiye kadarki en büyük "gerçek dünya" araştırması olduğunu belirtti.



Ajans, ilacın etkinliğinin hükümetin 2030 yılına kadar "sıfır HIV geçişi" hedefine ulaşılmasına yardımcı olacağına, ancak daha fazla kişinin ilacı alması gerektiğine dikkat çekti.



HIV hakkında kampanyalar yürüten İngiliz yardım kuruluşu Terrence Higgins Trust, pek çok kişinin bu ilacın varlığından haberi olmadığını belirterek ilaca daha kolay erişim sağlanmasının önemine vurgu yaptı.