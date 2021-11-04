HPV aşısı rahim ağzı kanserini hangi oranda engelliyor?

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, HPV aşısının rahim ağzı kanserini yaklaşık yüzde 90 oranında azalttığı açıklandı.



Cancer Research UK, bulguları ‘tarihi’ olarak nitelendirirken, aşının hayat kurtardığını gösterdiğini sözlerine ekledi.



Araştırmacılar, başarının aşılananların çok daha az servikal smear testine ihtiyaç duyabileceği anlamına geldiğini söyledi.



Rahim ağzı kanseri, dünyadaki kadınlarda en sık görülen dördüncü kanserdir ve her yıl 300 binden fazla kadının hayatını kaybetmesine neden oluyor.

10 KİŞİDEN 9'U ORTA VE DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERDE

Rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 10 kişinin 9’unun tarama erişiminin çok az olduğu düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleştiği belirtilen çalışmada, aşının söz konusu ülkeler için hayati önem taşıdığı belirtildi.



100'den fazla ülke, Dünya Sağlık Örgütü'nün rahim ağzı kanserini ortadan kaldırma planlarının bir parçası olarak HPV aşını halihazırda kullanmaya devam ediyor.

2019 İTİBARIYLA ERKEKLERE DE SUNULDU

İngiltere'de, kızlara 11 ila 13 yaşları arasında HPV aşısı sunulurken, 2019 yılı itibarıyla erkeklere de aşı teklif edilmeye başladı.



Dünyanın önemli tıp dergilerinden Lancet tarafından yapılan araştırmada ise, aşının 2008 yılında İngiltere'de kızlara uygulanmasının ardından rahim ağzı kanserinde yüzde 87’lik bir azalma tespit edildiğini söyledi.



King's College London'daki araştırmacılarından Prof. Peter Sasieni, "Aşının etkisi çok büyük oldu" dedi.