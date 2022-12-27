HPV nedir? HPV virüsü belirtileri nelerdir? HPV virüsü tedavi yöntemleri

HPV NEDİR?



HPV açılımı Human Papilloma Virus olarak bilinir. HPV, bu isme sahip virüsün bir grup benzer tipteki virüse verilmiş adıdır. HPV, cinsel yolla bulaşan virüslerin başında gelmektedir.

HPV'nin 100’den fazla tipi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı siğil yaparken bir kısmı da rahim ağzı kanserine neden olabilir. Virüs rahim ağzı kanseri hariç başka kanser türlerine de yol açabilmektedir.



HPV BELİRTİLERİ NELERDİR?



Virüsün kuluçka süresi HPV'nin tipine göre değişmektedir. Virüs genellikle kişiye bulaştıktan 2 ay ile 6 yıl sonra kendini gösterir. Virüs kadında ve erkekte genital bölgede, anüste, ağızda sayılar ve boyları farklı olan siğillere neden olur.

Bazı kişiler virüsü aldıktan kısa bir süre sonra belirtileri yaşarken bazıları ise senelerce herhangi bir belirti görmeyebilir. Prezervatif HPV için kesin bir koruma değildir. Bu yüzden HPV oldukça dikkat edilmesi gereken bir konudur.

HPV TESTİ NEDİR?



HPV testi smear veya rahim ağzından alınan doku örneğinin incelenmesine dayanır. HPV testi sayesinden yüksek riskli lezyonlar tespit edilebilmektedir. HPV testini genellikle 30 yaş ve üzeri kadınlar olmaktadır.



HPV TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?



Erkekler için kondilom tedavisinde kullanılan en başarılı yöntem yakma yöntemidir. Diğer tedavi seçenekleri ise ile koterizasyon, lrrp ya da lazer ile yakmadır. Siğiller yakılabildiği gibi dondurulabilir, küçük siğiller de özel kremler yoluyla tedavi edilebilir.

Kadınlarda ise durum biraz daha farklıdır. Kadınlarda HPV virüsünün etkin bir tedavi yolu yoktur. Sadece virüsün hızlı yayılımını yavaşlatmak ve bulaşmasını önlemek amacıyla tedaviler gerçekleştirilir. Yine de HPV'nin türüne göre seçenekler değişmektedir.