Hydrafacial nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır?

HYDRAFACİAL NEDİR?



Bir tür yaşlanma karşıtı bakım yöntemi olan hydrafacial; cilt yenileme, akne ve leke tedavisinde de kullanılan bir işlemdir.

Vakum yöntemi ile çalışarak cildi derinlemesine temizleyen cihaz, enjeksiyon ve benzeri yöntemler içermediği için hydrafacial tamamen ağrısız ve acısızdır.

Geliştirilmiş vortex teknolojisi sayesinde cilde zarar vermeden, cildin yenilenmesini sağlayan yöntem; daha sağlıklı, parlak, güzel ve genç görünümlü cilde sahip olmak isteyenler tarafından sıklıkla tercih edilen bir uygulamadır.

Hydrafacial yöntemi sayesinde tek bir seansta derinlemesine cilt temizliği, soyma, yenileme, nemlendirme ve antioksidan koruma işlemleri uygulanabilir.

Cildin en alt katmanına kadar temizlik sağlayan vakumlu vortex başlığı, cildi mikroskobik düzeyde soyarak, tüm ölü hücrelerden, birikmiş ve gözeneklerin kapanmasına neden olan fazla yağdan ve siyah noktalardan arındırır. Cilt yüzeyinde yer alan ince çizik ve kırışıklıklar, var olan renk farklılıkları ve lekeler, farklı cilt tipleri için hazırlanan serumlar sayesinde tedavi edilebilir.

Antioksidan, hyaluronik asit ve protein içerikli peptit solüsyonları cilt altına uygulanarak, cildin sağlıklı görünümüne kavuşmasını, genç, canlı ve yumuşak görünmesini sağlar.

HYDRAFACİAL NASIL UYGULANIR?



Ağrı ve acı hissetmeden kolayca uygulanan, hücre metabolizmasını ve yenilenmesini hızlandıran hydrafacial uygulanması son derece basittir. İlk aşamada uygulama yapılacak kişinin cilt tipine uygun olan temizleyici solüsyon seçilir. Cilt yüzeyi ve gözenekler yumuşatılır ve vakum uygulanarak cilt temizlenir.

İkinci aşamada, cilt tipine ve problemine özel olarak seçilen solüsyon yardımıyla cilt beslenir. Radyofrekans özellikli başlığı sayesinde uygulanan solüsyon cilde yedirilir. Bu işlem sırasında kullanılan solüsyon, kolajen yapıyı harekete geçiren, peptit, antioksidan ve hyaluronik asit içerdiğinden cildin nemlenmesini, onarılmasını ve yenilenmesini sağlar. Soğutucu başlık ile şok etkisi yaratılarak solüsyonun cilde hapsolması sağlanır.

Son aşamada ise LED terapisi uygulanarak cilt dokusu uyarılır. Bu işlem gözeneklerin sıkılaşmasını ve uzun süre koruma altında kalmasını sağlar. Her cilt tipine, her yaştan kişiye, 4 mevsim boyunca uygulanabilen hydrafacial sistem, mevsim geçişlerinde cildin maruz kaldığı dış etkileri en aza indirger ve cildin nem dengesini korur.



HYDRAFACİAL UYGULAMASI NE İŞE YARAR?



Çevresel faktörlerin yanı sıra, güzel görünmek adına yapılan yanlış makyaj, uzun süre güneşlenme ve cilt tipine uygun olmayan kozmetik ürünlerin kullanımı gibi hatalı uygulamalar sonucunda cilt gözenekleri kapanır, yeterince hava ve nem alamaz hale gelir. Tüm bunlara ek olarak, cildin alt katmanlarında yer alan ölü hücrelerin birikimi sonucunda cilt olduğundan daha yaşlı, yorgun ve kırışık görünür.

Uygulama sonrasında herhangi bir özel bakım gerektirmeyen hydrafacial sayesinde, tüm bu problemler yarım saat kadar gibi bir süre içinde giderilir.

Cildi derinlemesine temizlerken var olan problemlerin giderildiği, bu sırada vakumlu başlık ile ölü deri ve hücrelerin aspire edildiği temizlik işlemi sonrasında cildi sağlıklı ve etkili şekilde besleyen serumlar cilt altına pompalanır.

Uygulanan temizlik ve bakım işleminden sonra ciltte var olan lekelenme problemine göre kullanılan farklı LED tipleri ile istenmeyen görünüm yok edilir. Gerekli görüldüğünde peeling uygulaması da yapılabilir. Hassas, kurumuş ve yıpranmış cilt tiplerinde de güvenle uygulanabilen yöntem sayesinde dokular zarar görmez. Cildi tahriş etmeden ve iz bırakmadan, konforlu bir şekilde güzel ve canlı görünen bir cilt sunar.

Cilt kırışıklıkları ve lekeleri, genişlemiş gözenekler, akne ve siyah noktalar, cilt kırışıklıkları ve yağlı cilde has problemler hydrafacial uygulaması ile yok edilir. Tek bir seansta, 30 dakikadan kısa bir sürede, her yaştan kişiye ve cilt tipine aşağıdaki işlemler uygulanabilir.

HYDRAFACİAL KAÇ SEANS UYGULANMALI?



Her yaştan kadın ve erkeklere güvenle uygulanan hydrafacial işlemi, ilk seansta gözle görülür bir fark yaratır. Tedavi amaçlı uygulamalarda, birer haftalık aralıklarla 4 ile 6 seanslık bir kür uygulanır. Kozmetik amaçlı uygulamalarda ise ideal görünümün korunabilmesi için ayda bir tekrarlanması önerilir.