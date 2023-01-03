İnflamasyon nedir? İnflamasyon belirtileri nelerdir? İnflamasyon tedavisi nasıldır?

İNFLAMASYON NEDİR?



İnflamasyon, vücudun herhangi bir hasara karşı verdiği koruyucu bir cevaptır. Akyuvarların insan vücudunu bakteri ya da virüs gibi dış etkenlerden koruması anlamındadır.

Herhangi bir sakatlık durumunda da inflamasyon gelişir; mesela spor yaparken zorlanırsanız, incinen bölgenizde bir ağrı duyarsınız, şişme gelişir ve iltihap kapar.

İNFLAMASYONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?



- Akut inflamasyonda beş semptom bulunur:

- Kızarıklık

- Ateş

- Şişme

- Ağrı

- İlgili bölgeyi hareket ettirirken güçlük çekme.

Bazı inflamasyonlar minördür, yalnızca küçük bir kısma etki eder ve kendi kendine iyileşebilir. Bazı inflamasyonlar ise geniş alana yayılarak, ağrısını yoğun bir şekilde hissettirebilir. İkinci seçenekte kendi kendine bırakılmaz, tedavi ihtiyacı oluşur.

İNFLAMASYON TEDAVİSİ NASILDIR?



Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar bireyin hayat şekli ile inflamasyon seviyesi arasında bir bağlantı bulunduğunu göstermektedir.

Fazla CRP seviyesine sahip kişilerin genellikle fiziki inaktif, kan şekeri oranı fazla ve sağlıklı beslenme alışkanlığına sahip olmaması bu neticeleri doğru çıkarmaktadır. Bu bireylerde hipertansiyon ve aşırı kilo gibi çeşitli sağlık problemlerine karşı da bir eğilim görülebilmektedir.

Beslenme düzeninin uygun bir diyet ile değiştirilebilir. Buna ek olarak hafif bir egzersiz planlaması uygulanabilir.

Yaşam biçimi ve beslenmenin sağlıklı olması ile ilgili farklılıklar kronik inflamasyonun akışını iyi biçimde etkilemektedir. Kilo vermek iltihaplanma akışını düşürmek adına atılan sağlıklı bir adımdır.

Aşırı yağlı besinler tüketmemek, doymuş yap içeren besinlerden uzak durmak, sebze ve meyve gibi besilerin fazla tüketilmesi uygun bir diyet yapmak inflamasyonun etkisini kaybetmesi için uygulanabilecek beslenme biçimi farklılıkları içindedir.

Kronikleşmiş inflamasyona neden olan rahatsızlık için uzmanlar farklı ilaçların reçetelendirmesini yapabilir. Önerilen ilaçların haricinde önemli seyirli iltihabi rahatsızlar ve lupus gibi otoimmün rahatsızlıkların tedavisi için kortikosteroid uygulaması planlanabilir.

İnflamasyon vücudun olağan bir bağışıklık fonksiyonu olarak görülse de kronikleşme yaşanan kısmın hasara uğramasına sebep olur.

Bu süreçte bedende belirli bir semptom veya bulgu fark edilmesi durumunda bir uzmandan destek alınması gerekmektedir.