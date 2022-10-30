İngiltere'de semptomlar ortaya çıkmadan kanseri tespit edebilen test geliştirildi

İngiltere'de geliştirilen "Trucheck" adı verilen test ile 10 kanser vakasından 9'unun tespit edildiği açıklandı.

30 bin kişi üzerinde denenen testin, semptomlar ortaya çıkmadan önce kanseri tespit ederek, yok edilmesine imkan sunacağı kaydedildi.

Araştırmada testin, kanserin ortaya çıktığı dokuların yüzde 91,8'ini tespit edebildiği belirlendi. Bu sonuç, kanser tedavisinde şimdiye kadarki en önemli adım olarak açıklandı.

Geliştirilen testin yakın zamanda İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) kullanılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



NHS tarafından daha önce yapılan bir çalışmada 50 yaş üstü kişiler için denenen bir kan testinin ülkede on kanser ölümünden bir tanesini önleyebileceği açıklanmıştı.



“Kutsal Kase” olarak adlandırılan çalışmada, semptomlar ortaya çıkmadan önce 50'den fazla kanser türünü tespit etmeyi amaçlayan test ilk kez denenmişti.



İngiltere’de her yıl yaklaşık 167 bin kanser nedeniyle hayatını kaybederken, söz konusu kan testi ile her yıl yaklaşık 16 bin kişinin hayatının kurtulabileceği aktarıldı.