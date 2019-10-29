İnme sebebiyle ölenlerin sayısı kazalarda ölenlerin iki katı

29 Ekim Dünya İnme Günü nedeniyle açıklama yapan Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, inmenin erken müdahalesinde önemli rol oynayan belirtilerin değişkenlik gösterebildiğini ifade etti.



Doktor Şerefnur Öztürk, aniden ortaya çıkabilen beş inme belirtisini sıralayarak bu belirtileri hisseden kişinin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması ya da 112’yi araması gerektiğini söyledi:



- Vücudun tek tarafında yüz, kol ve/veya bacakta olan hissizlik ve/veya kuvvet kaybı.

- Bilinç bulanıklığı veya konuşma ve/veya anlamada güçlük.

- Yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ve koordinasyon kaybı.

- Tek veya iki taraflı görme kaybı.

- Şiddetli baş ağrısı.



İNMEDE KORUYUCU BEŞ YÖNTEM İLAÇ TEDAVİLERİ KADAR ETKİLİ!



İnme riskinin azaltılmasında etkin olan beş koruyucu yöntemin de altını çizen Dernek Başkanı, yaşam tarzı değişikliğinin önemini vurgulayarak şöyle konuştu:



“İnme hastalarının risk faktörlerini azaltacak yaşam tarzı değişiklikleri konusunda aydınlatılmalarının, bu konuda toplumun bütün organlarının uygun ortamı hazırlamasının ve sürdürmesinin, ilaç tedavileri kadar etkili olduğu kanıtlanmıştır. İnmede koruyucu beş yöntem şöyledir:

1- Tansiyon, şeker, kalp hastalıklarının kontrolü.

2- Sigara kullanımının önlenmesi.

3- Sağlıklı beslenme.

4- Fiziksel aktivite.

5- Kullanılan ilaçların doktor kontrolüyle alınması.



“İNME İLE MÜCADELE OKULLARDAN BAŞLAMALI”



Okullardan başlamak üzere sebze ve meyveyi yeterince içeren doğru beslenme alışkanlıklarının edindirilmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, “Fiziksel aktiviteyi artıracak ortamların sağlanması, hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalıklarının düzenli kontrolü ve uygun tedavisi, obezitenin önlenmesi gerekir. Sadece sağlık merkezleri ile değil, okullar, parklar, spor merkezleri, halk eğitim stratejileri inme ile mücadelede bir bütün olarak ele alınmalıdır. Her yıl 17 milyon kişinin inme geçirdiği düşünülürse bu önemli sağlık sorunu hakkında bilinçlenmek ve hastalıkla mücadele etmeyi öğrenmek hayat kurtarır” dedi.



İNME HASTALARINA VERİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE YAYIMLANDI



Dr. Öztürk, nöroloji, radyoloji, beyin cerrahi, acil tıp ve kardiyoloji uzmanlarının da katılım ve katkıları ile oluşturulan akut inmeli hastalara verilecek sağlık hizmetleri hakkındaki yönergeye ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:



”Akut inmeli hastalara verilecek sağlık hizmetleri hakkındaki yönerge ile hastalar;

1. İnme belirtileri ortaya çıktığı anda 112 KKM organizasyonu (İl Sağlık Müdürlükleri bu koordinasyonda büyük önem taşımaktadır) ile damar açıcı tedavi yapılabilen inme üniteleri ve merkezlerine direkt olarak (Bu tedavinin yapılmadığı sağlık merkezlerinde çok değerli olan zaman kaybı olmadan) en hızlı şekilde ulaştırılabileceklerdir.

2. İnme tanısı alan hastalar durumlarına göre en uygun damar açıcı ve destek tedaviyi inme ünitesi ve/veya merkezlerinde alabileceklerdir.

3. İnme tedavisinde en etkin rolü oynayan inme üniteleri ve merkezlerinin donanımı ve standartları geliştirilebilecek, yurt sathında dağılımları artırılabilecektir.

4. İnme ünite ve merkezlerinde sağlık hizmeti veren personelin sürekli eğitimleri ve gelişimleri desteklenecektir.

5. İnme konusunda en iyi tedaviyi verebilecek şekilde multidisipliner işbirliği sağlanabilecek ve mevcut kaynaklar en akılcı ve en verimli şekilde kullanılabilecektir.”



VİDEO: TÜRKİYE'DE HER 2-3 DAKİKADA BİR KİŞİ İNME GEÇİRİYOR