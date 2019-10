Sağlık Bakanlığı’nın normal doğumu teşvik etmek amacıyla başlattığı hidroterapi eşliğinde travay (suda doğum) yöntemi Türkiye genelinde pilot olarak belirlenen hastanelerde uygulanıyor. Uzmanlar, suyun gebeleri rahatlatması ve kasların gevşemesi ile daha az ağrı hisseden hamile kadınların doğumunun daha kolay gerçekleştirildiği belirtiyor. Doğumunu fizyolojik değerlere uygun ısıdaki suda yapan kadınların bebeğini kolayca doğurması sağlanırken, birçok ünlü ismin de kullandığı suda doğum yöntemine kadınların ilgisi de her geçen gün artıyor.



DEVLET HASTANESİNDE ÜCRETSİZ JAKUZİDE DOĞUM



Bu kapsamda İstanbul’da pilot hastane seçilen suda doğum yönteminin ücretsiz olarak uygulandığı Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 2018 yılı temmuz ayından bu yana 30 kadın bu yöntemle çocuklarını kucaklarına aldı.



İstanbul’da suda doğum yönteminin uygulandığı tek devlet hastanesi olan Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin Başhekimi Uzm. Dr. Saide Ertürk de suda doğumla ilgili bilgi verdi. Suda doğumun kadınların ağrılarını daha az hissettiği bir yöntem olduğunu ifade eden Ertürk, doğum öncesi jakuzinin birçok hijyen kontrolünden geçtiğini ve kültür örnekleri alındığını belirtti.



“BAŞLADIĞINDAN BU YANA HASTANEMİZDE 30 ANNEMİZE UYGULADIK”



Ertürk, “Suda doğum Temmuz 2018’de hastanemizde başladı, Sağlık Bakanlığımız tarafından pilot olarak seçilen hastanelerden bir tanesiyiz. Temel amacı normal doğumda annelerin yaşadığı sıkıntıları başta ağrı olmak üzere, olumlu etkileri tıbben de kanıtlanmış olan bir yöntem. Başladığından bu yana hastanemizde 30 annemize uyguladık. Normal ve suda doğum kriterlerini taşıyan, onay verdikleri takdirde isteyen her annemiz başvurabiliyor” diye konuştu.



“İSTANBUL’DA BU YÖNTEMİN UYGULANDIĞI TEK DEVLET HASTANESİYİZ”



Suda doğum yöntemini düşünen annelerin öncesinde eğitimden geçtiğini ve doğumun jakuzideki birçok hijyen kontrolünün ardından gerçekleştiğini belirten Ertürk, “Oldukça güvenli bir hizmet, İstanbul’da bu yöntemin uygulandığı tek devlet hastanesiyiz. Öncelikle buradan kültürler alınmakta, hastanın kullanacağı alanda kültürlerin temiz çıkması sonucunda belli bir uygunluktaki ısıda sağlık profesyonelleri eşliğinde anne ve bebeğin kalp sesi, tansiyonu, ateşi, nabzı aralıklı olarak kontrol edilerek bu hizmeti vermekteyiz. Annelerimiz de çok olumlu geri dönüşler bildirmekte. Suyun sıcaklığını genellikle fizyolojik ısı değeri olan 37 dereceye ayarlıyoruz. Özellikle gereksiz sezeryanın anne ve bebeğin sağlığına zararlı etkilerinin bilinmesi ve anlatılması gerekiyor. Gebe annemiz bize başvurduğunda zaten normal doğuma hem fiziksel hem ruhsal olarak annelerimizi hazırladığımız bir gebe okulumuz var. Ebelerimiz oldukça profesyonel bu konuda eğitim almış ebeler. Önemli olan nokta budur her ebemiz bunu uygulamıyor” dedi.



“BENCE SUDA DOĞUMU TERCİH ETSİNLER”



Çocuğunu suda doğum yöntemiyle dünyaya getiren ve ilk doğumuna göre daha az ağrı çektiğini ifade eden Songül Aktaş, “İkinci çocuğum, ilki suda doğum değildi, ikincisi suda doğumdu. Ağrılarımı çok hafifletti, daha rahat doğum yaptım. İlk doğumum daha zor oldu, ben hastanede suda doğum olduğunu bilmiyordum. Ebemiz geldi, “Suda doğum yapmak ister misiniz” diye sordu. Bende etraftan duymuştum denemek istedim. Bence suda doğumu tercih etsinler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde suda doğum yöntemiyle doğum yapan kadınların hissettiklerini yazmaları için hatıra defteri oluşturuldu. Suda doğumla doğum yapan anneler de doğum sonrası hissettiklerini hatıra defterine yazıyor.

