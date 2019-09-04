Metabolik cerrahisi ile ilgili gelişmelerin ve yeniliklerin tartışıldığı İFSO Kongresi, bu sene İspanya'nın başkenti Madrid'te yapılıyor. Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik, 3-7 Eylül tarihlerini kapsayan kongrede, canlı yayında metabolik cerrahi ameliyatı gerçekleştirdi.



“HASTALARIMIZ AMELİYAT SONRASINDA ŞEKERSİZ HAYATA MERHABA DİYECEK”



Türk cerrahisinin bilim dünyası açısından önemine değinen Doktor Alper Çelik, “İstanbul’dan İspanya’nın başkenti Madrid’e canlı ameliyat gerçekleştirdik. Bir dünya kongresinde, şeker hastasını ameliyatla tedavi ettik. Hastamız, 54 yaşında bir erkek hastaydı. Ciddi görme kayıpları yaşıyordu. Şekere bağlı bir göz hasarı da mevcuttu ve bundan sonra gözünde hasar olmayacak. Hastamız ameliyat sonrasında ilaçlarını, insülinlerini yavaş yavaş azaltarak bırakacak ve şekersiz hayata merhaba diyecek. Bu ameliyat iki açıdan önemli. Birincisi dünya kongresinde Türk cerrah operasyon yapma şansı buluyor. Bu bizim cerrahi akademimizin Türk cerrahi bilim dünyasını ne kadar önemli bir yere geldiğinin göstergesidir. İkincisi ise şeker hastası gibi şimdiye kadar ilaçla insülinle tedavi edilebileceği iddia edilen bir hastalığı ameliyatla tedavi edilebiliyor olmasıdır” şeklinde konuştu.



“HASTALARIN ÇOĞU BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE SOSYAL HAYATLARINA DÖNERLER”



Bazı erişkin şeker hastalarının gereksiz yere insülin kullandıklarını ileri süren Çelik, şunları söyledi:



“Bu insanların aslında vücudu insülin üretiyor ama ne yazık ki pek çok hekim arkadaşımız şekerini yüksek gördükleri her hastaya insülin yazıyor. Ancak bu insanların aslında çoğunun bedeninde insülin var. Sadece bunu kullanamıyorlar. Ameliyat, bu üretilen ama kullanılamayan insülinin artık kullanılmasını sağlıyor. İnsülin vücutta serbest kaldıktan sonra vücut kendi insülinünü kullanmaya başlıyor. İlaçlara, insülinlere artık ihtiyaç duymuyor. Hastaların çoğu birkaç hafta içinde sosyal hayatlarına dönerler. Eskisinden daha aktif daha canlı bir şekilde dönerler ve uykuları değişir, yolda yürüyüşleri değişir, merdiven çıkmaları bile değişir. Yepyeni bir hayat başlar” diye konuştu.



“METABOLİK CERRAHİ TÜRKİYE’DE 6 BİN 500 HASTAYI TEDAVİ ETTİ”



Metabolik cerrahi için Arap ülkelerinden çok talep olduğunu söyleyen Dr. Çelik, “Metabolik cerrahi Türkiye’de 12. yılını doldurmuş ve 6 bin 500 hastayı tedavi etmiş durumda. Artık dünyanın dört bir yanından İstanbul’a bizlere tedavi için insanlar başvuruyor. Türk insanının belirli bir bölümü bu tedaviyi duymuş ya da biliyor ama artık dünya çapında İstanbul ile Türkiye bir üs olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Özellikle Arap ülkelerinden çok fazla bir talep var. Toplum geneline baktığımızda şeker hastalığının en sık görüldüğü ülkeler Arabistan Yarımadası ve körfez ülkeleri. O yüzden Arap ülkelerinden çok ciddi bir talep var" diye konuştu.



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