Kabakulak nedir, belirtileri nelerdir? Kabakulak tedavisi nasıl yapılır?

KABAKULAK NEDİR?

Kabakulak hastalığı kişiden kişiye oldukça kolay şekilde bulaşabilen viral bir enfeksiyondur. Hastalık en yaygın şekilde öksürük ve hapşırık yoluyla yayılır.

Kabakulak aslında tükürük bezinin virüslere bağlı gelişen viral bir iltihaptır. Tükürük bezlerinin altı tanesi büyük tükürük bezleridir. Bunlardan iki tanesi yanaklarda bulunur. Yanakta bulunduğu yer, çiğneme kasının hemen yakınında ve kulağın önündedir. Bu bez iltihaplandığında büyüyüp geliştiği için kulak çevresini kalınlaşmış gösterdiğinden ismi dilimizde kabakulak olarak yer almıştır.

Kabakulak enfeksiyonu, öksürük ve hava yolu ile yayılır. Hastalığa sahip kişilerin bardak, çatal-kaşık gibi kişisel eşyaları yoluyla da bulaşabilir.

KABAKULAK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kabakulak bir çeşit viral hastalık gibi, grip ve nezleye benzer belirtiler ile kendini gösterir;

-İştahsızlık

-Kas ağrısı

-Baş ağrısı

-Lenf bezlerinde şişme

-Ateş

-Yanakta kızarıklık, şişkinlik



-Halsizlik.



KABAKULAK AŞISI NE ZAMAN YAPILMALI?



Ülkemizde kabakulak aşısı 12. ayın sonunda ve ilköğretim birinci sınıfta üçlü aşı olarak uygulanır. Bu aşı kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarına karşı koruyucudur.

BEBEKLERDE KABAKULAK NASIL ANLAŞILIR?



Kabakulak herkeste aynı şekilde anlaşılır. Bebeklerde de yanağın genişlemesi, kulak çevresindeki dokuların kalınlaşması ile kabakulak geçirdiği anlaşılabilir. Genellikle tek taraflıdır. Çift taraflı da olabilir.

KABAKULAK HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASILDIR?



Kabakulak hastalığın tedavisinin esasını destek tedavisi (istirahat, sıvı tedavisi ve komplikasyonlara yönelik müdahaleler) oluşturmaktadır.



Hastaların belirtilerin başlamasından itibaren bir hafta boyunca evden çıkmaması ve sağlam kişilerle temasının kısıtlanması hastalığın yayılımını azaltacaktır.

KABAKULAK GEÇİREN BİR DAHA OLUR MU?



İnfluenza gibi grip yapan diğer virüslerde olduğu gibi, mutasyon yaptığı gösterilmiş bir virüs değildir. Dolayısıyla bir kişi bir kere geçirdiğinde bir daha kabakulağa yakalanmaz.