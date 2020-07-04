Kabızlık nedenleri nelerdir? Kabızlığa ne iyi gelir?

Kabızlık, diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna verilen isimdir.

Dışkılama güçlüğü, dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi olumsuz durumlara yol açan kabızlık, bağırsak bozuklukları arasında yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Kabızlık bazen tıkayıcı tipte bazen de bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülebilmektedir.

Yaşam koşulları ve beslenme şekilleri; kadın, erkek, bebek, çocuk ve yetişkinlerde kabızlık rahatsızlığının görülmesine sebep olabilmektedir.

Şişkinliğe yol açarak rahatsızlık veren ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu duruma iyi gelen besinlerin yanı sıra ilaçlar da bulunmaktadır. İleri derecede kabızlık görülen durumlarda ise ilaç kullanmak gerekebilir.



Uzun süreli kabızlık durumlarının altında ciddi sağlık sorunları yatıyor olabilir. Kabızlıkla birlikte karın ağrısı, kilo kaybı, makattan kan gelmesi gibi belirtileri varsa, kolonoskopi ve laboratuvar testleri ile bu soruna yol açan neden araştırılmalıdır.



KABIZLIK NEDEN OLUR?

Kabızlığın nedeni çoğu zaman tam olarak bulunamaz. Kabızlığa yol açan en yaygın sebepler arasında yeterli sıvı alınmaması, lifli gıdaları yeteri kadar tüketmemek ve hareketsiz yaşam tarzı sayılabilir.

Diğer bazı kabızlık nedenleri;

-Bağırsak hareketlerinde yavaşlamaya neden olan çeşitli metabolik, sindirim sistemi hastalıkları.

-Crohn ve divertikülit gibi iltihapla seyreden bağırsak hastalıkları.

-Bağırsaklarda tıkanıklığa yol açan polipler ya da kitlesel oluşumlar.

-Hormonal denge değişiklikleri.

-Bazı ilaçların (Lityum, antipsikotikler, bazı antidepresanlar, bazı epilepsi ilaçları, demir ilacı) yan etkisi olarak görülebilir.

-Hamilelikte kabızlık daha sık görülebilmektedir. Bunun nedeni gebelikte salgılanan hormonların etkisidir. Yine gebeliğin son dönemlerinde büyüyen rahmin bağırsağın rektum adı verilen son kısmına baskı yapması bir diğer kabızlık nedenidir.

KABIZLIĞA NE İYİ GELİR? KABIZLIK NASIL GEÇER?



-Bol bol su ve sıvı gıdalar tüketilmelidir.



-Daha çok hareket edilmelidir.



-Lif ağırlıklı sebze, meyve, bakliyat ve tahıllarla beslenilmelidir.



-Lokmalar iyice çiğnendikten sonra yutulmalıdır.



-Fazla kafein tüketiminden kaçınılmalıdır.



-Fazla süt ve süt ürünleri tüketilmemelidir.



-Tuvalet düzeni oluşturulmalı ve tuvalet ihtiyacı ertelenmemelidir.



KABIZLIĞA İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?



-Sabahları aç karna kuru kayısı, incir, mürdüm eriği yemek.



-Su tüketimini arttırmak, düzenli su içmeye özen göstermek.



-Özellikle yoğurda katılarak yenen keten tohumu kabızlığa iyi gelir.



-Kırmızı et bağırsakları daha çok zorladığı için onun yerine beyaz et veya balık eti tüketmek bağırsakları rahatlatacaktır.



-Baklagiller, pancar, pırasa, enginar, ıspanak, lahana, kızılcık, kereviz, keten tohumu, fasülye, bezelye ve mercimek gibi lif bakımından zengin gıdaların tüketilmesi.



-Yine elma, üzüm, avokado, erik gibi lif bakımından zengin meyveler.



-Zeytin, zeytinyağı, kekik.



Kabızlığa iyi gelen bu yiyecekleri uzun süre tüketmek ve aşırıya kaçmak, bağırsağın bağışıklık kazanmasına ve normal koşullarda dışkılayamamasına sebep olabilmektedir.



BEBEKLERDE KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?



Bebeğe ılık suda banyo yaptırmak, kaslarının gevşemesine yardımcı olacak ve onu rahatlatacaktır. Banyo esnasında ılık suyun içinde 5-10 dakika oturtmak daha etkili olacaktır.



Rahatça dışkılayabilmesi için bebeğin poposuna vazelin veya gliserin sürülebilmektedir.



Dört aylığı geçen bebeklerde kabızlık görülüyorsa öğünlerinin yanında erik, elma, armut ve şeftali suyu verilebilmektedir.



Bebeğe egzersiz ve yaptırmak da kabızlık çeken bebeği rahatlatmak için uygulanabilmektedir.



Bebeği rahatlatmak için uygulanabilecek bir diğer yöntem ise masajdır. El ile bebeğin karnına yarım ay hareketleri ile masaj yapılarak bağırsak hareketleri hızlandırılabilmektedir.﻿​

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