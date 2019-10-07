Uzun süredir nefes darlığı şikayeti ile Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne başvuran 50 yaşındaki Gülşen Baksi'nin burada yapılan incelemelerinde, kalbini tıkayan tümör tespit edildi. Vakit kaybedilmeden ameliyata alınan Baksi'nin kalbi, operasyon sırasında durduruldu. Yapılan başarılı operasyon sonucu Baksi sağlığına kavuştu.



"HAYATİ RİSK VARDI"



Ameliyatı yapan ekipten Op. Dr. Mehmet Karaçalılar, kalp tümörlerinin çok sık görülen bir tümör cinsi olmadığını söyleyerek, "Bununla birlikte kalpte görünen tümörlerin çoğu iyi huylu olup, az bir kısmı kanser türünden kötü huyludur. İyi huylu kalp tümörlerinin büyük çoğunluğu myxsoma adını verdiğimiz tümörlerdir. Bunlar çoğunlukla sol kulakçıkta büyürler. İyi huylu tümür olsa bile bu kitleler, kalp kapakçıklarının ani tıkanmasına ya da tutundukları bölgeden kopup şah damarı ve diğer damarların tıkanmasına neden olarak hayati risk oluşturabilmektedir” dedi.



Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 50 yaşındaki Gülşen Baksi ise, "Çok korktum. Doktorlarıma güveniyordum fakat yine de ameliyattan kurtulabileceğimi sanmıyordum. Gözümü açtığımda yeniden doğmuş gibi oldum" diye konuştu.