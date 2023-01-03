Kalp kası iltihabı nedir? Kalp kası iltihabı (Miyokardit) belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

KALP KASI İLTİHABI NEDİR?

Miyokard, kalp kasının bir diğer ismidir. Miyokardit ise kalpteki bu kasının iltihaplanması ya da enfeksiyonu olarak ifade edilir.

Miyokard yani halk diliyle kalp kası kalbin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Kalp kası da diğer kaslar gibi iltihaplanabilir. Bakteriler, virüsler, mantarlar, otoimmün hastalıklar da buna neden olabilir. Kalp kası hastalıklarının yaklaşın yüzde 25'ini oluşturan kalp kası iltihabında kalp kası hücreleri bozulmaktadır.



KALP KASI İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp kası iltihabı belirtileri hemen görülmeyebilir, yavaşça gelişebilir. İlk zamanlardaki belirtiler pek çok hastalığa benzeyebilir. Genelde belirtiler grip ve zatürree gibi hastalıklara benzemektedir. Bazı kişilerde belirtiler aniden çıkar. Kalp kası iltihabının belirtilerini şöyle sıralamak mümkündür:



- Soluk ten

- Ateş ve ateşe bağlı titreme

- Kas ve eklem ağrıları

- İştah azalması

- Mide bulantısı

- Sebepsiz kilo kaybı

- Ödemli bacak ve ayaklar

- Karında şişlik

- Öksürük

- Nefes darlığı

- Ritim problemleri.

Ancak kalp kası iltihabının belirtileri hastadan hastaya değişmektedir. Belirtiler iltihabın şiddetine ve süresine göre de farklılık gösterebilir.

Düşmeyen ateş ve aşırı yorgunluk, nefes darlığı durumu varsa doktora başvurmak en doğru olanıdır.

KALP KASI İLTİHABI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kalp kası iltihabında ritim sorunları ve kalp yetmezliği görülebileceği için hastalara bazı ilaçlar verilir. Bu ilaçlar kalp kasının fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı ve ritim bozukluğu gelişmesini engelleyen ilaçlardır.

Vücutta ödem varsa sodyumun kullanılmasını ve sıvı akışının sağlıklı olmasını sağlayan diüretik ilaçlar da hastaya verilmektedir. Ancak bazı hastalarda durum ağır seyredebilir. Bu hastalar da hastanede yatırılmaktadır. Hastanede damar yolundan verilen ilaçlar daha hızlı kalbe ulaşır ve kalbin yükünün azalmasına yardım eder.

Kalp kası iltihabında tedavi hastaların klinik durumuna, kalp fonksiyonlarının durumuna göre belirleniR. Genelde hafif kalp kası iltihabı durumlarında dinlenme ve ilaç tedavisi verilir. Ancak kalp atışları düzensiz olan, kalp fonksiyonları bozulmuş olan hastalar hastaneye yatırılır.

Çok ciddi durumlarda da ventiküler destek cihazı, aort pompası gibi tedavi yöntemleri uygulanır. Hastalık çok şiddetliyse kalp nakli gerekebilir.