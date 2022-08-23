Kamu hastanelerinde randevu sorunu: Bakan Koca'dan açıklama (MHRS-182 randevu sorunu)

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, "Hekim ve çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu ile sorunların daha kolay çözüleceğine emin olun." dedi.



Sağlıkta beyaz reform adı verilen yeni uygulamaları hatırlattı. Koca, "Yıl sonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefiyle hekimlerimizi daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız. Ayrıca bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir kadro alımı bu yıl yapıyoruz" diye konuştu.



Doktorların yurt dışına gitmesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Koca, "Yurt dışına gidişler de azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. 1-2 aydan bahsediyorum." ifadelerini kullandı.



"MHRS RANDEVU SORUNU ÇÖZÜLECEK"



Çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Koca, Randevu dahil birçok sorunun çözüleceği mesajını verdi.



Yeni yürürlüğe giren ek ödeme yönetmeliğine dikkat çeken Bakan Koca, "Mesai sonrası çalışma da teşvik edilerek randevu dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda birçok sorunun çözüldüğünü birlikte göreceğiz"" ifadesini kullandı.

MHRS İLE HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR?



Hastanelerden randevu almak için iki yöntem bulunuyor. ‘’ Alo 182’’ çağrı merkezini arayarak bağlanacağınız canlı operatöre TC kimlik numaranızı vererek randevunuzu oluşturabilirsiniz.



Bir diğer yöntem ise, www.mhrs.com.tr’den randevunuzu oluşturmak. WEB’den randevu oluşturmak için; daha önce üyelik kaydınız yoksa "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Eğer üyelik kaydınız var ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimden, dilediğiniz tarihe randevunuzu oluşturabilirsiniz.



MHRS MOBİL UYGULAMASI İLE RANDEVU OLUŞTURMA



MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.



RANDEVU İPTAL ETME İŞLEMİ



Randevu iptalini gerçekleştirebilmek için iki yöntem bulunuyor.



Bunlardan ilki, Çağrı merkezini aramak. Alo 182 çağrı merkezini arayarak TC kimlik numaranız ile randevu iptalinizi gerçekleştirebilirsiniz.



Bir diğer yöntem ise, WEB’den randevunuzu iptal etmek. www.mhrs.com.tr adresine T.C numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Randevu geçmişi bölümüne tıklayarak iptal etmek istediğiniz randevuyu seçebilir ve randevunuzu iptal edebilirsiniz.