Kan grupları ile Covid-19 arasında bir ilişki yok

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısı 14 milyona, ölü sayısı ise 600 bine yaklaştı. Diğer taraftan salgının başlangıcından bu yana geçen 7 ay içinde Covid-19’un gizemi hala bilim insanları tarafından tam olarak çözülebilmiş değil. Yapılan bazı bilimsel araştırmalar da zaman geçtikçe bir diğerini çürütebiliyor. Bunlardan biri ise corona virüsün farklı kan gruplarını değişik şekillerde hasta ettiği teorisi.

EN RİSKLİ "A", EN AZ RİSKLİ "O" İDDİASI



Geçen ay ABD’de Kaliforniya merkezli biyoteknoloji şirketi 23andMe'nin 750 bin kişinin verilerini incelediği raporda Covid-19 karşı en riskli kan grubunun A, en az riskli grubun ise “0” olduğu belirtilmişti. Söz konusu teori, farklı ülkelerde yapılan çeşitli araştırmalarla da desteklenmişti.



Avrupa'da yapılan bir araştırmada ise bazı genetik faktörler ile A tipi kan grubuna sahip olanların, corona virüsü yüzde 45 daha şiddetli yaşadığı öne sürülmüştü.

"İSTATİSTİKİ OLARAK DOĞRU OLABİLİR, ANCAK TIP BİLİMİ İÇİN YETERLİ DEĞİL"



Ancak, ABD’de yer alan Massachusetts General Hospital ve Beth Israel Deaconess Hospital tarafından geçen hafta yayımlanan bir araştırmada kan grupları farklı olan insanların Covid-19’dan değişik düzeylerde hastalandığına dair bir bulguya rastlamadıklarını belirtti. Araştırmacılar daha önce yapılan çalışmaların hakemli dergilerde onaylanmadığı ve küçük gruplar üzerinde ya da laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmemiş olduğunu belirtti.



Diğer taraftan dünyadaki en yaygın kan grubunun “0” olduğunu, ardından ise “A” tipinin geldiğini belirten uzmanlar, Covid-19’un ölüm oranın yüzde 1 olduğu düşünülünce istaitistiki olarak böyle bir sonuca varılabileceğini, ancak tıp biliminde anlam ifade edebilmesi için farklı araştırma yöntemlerinin kullanılması gerektiğini açıkladı.

CORONA VİRÜS BÖYLE YAYILIYOR