Kan merkezlerine corona virüs güncellemesi

Sağlık Bakanlığı kan merkezlerinde alınacak önlemleri güncelledi.



Halk sağlığı genel müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan rehbere göre, bugüne kadar covid-19'un kan ile bulaşmadığı, ancak bunun teorik bir risk olduğu belirtildi.



Hastaların iyileşme döneminde, vücut sıvılarında virüs olma ihtimaliyle ilgili belirsizlik olduğu vurgulandı.



14 GÜNLÜK BEKLEME SÜRESİ 28 GÜNE ÇIKTI



Bu nedenle kan vermek için belirlenen, semptomların bitmesinin ardından 14 gün olan bekleme süresi, iki katına çıkarıldı.



Kan vermek isteyenlerin, son 28 gün içerisinde soğuk algınlığı da olmaması gerekiyor.



Tedbirler kapsamında, kan merkezine gelenler önce sağlık sorgulamasından geçirilecek. Temaslı veya belirti taşıdığı belirlenenlerden kan alınmayacak.



BAĞIŞÇI TELEFONLA DA TAKİP EDİLECEK



Bağışçılardan, 48 saat içerisinde solunum yolu enfeksiyonu belirtisi göstermeleri halinde merkeze haber vermeleri istenecek. Bağışçıların sağlık durumu, telefonla da takip edilecek.



Kan merkezlerinde çalışan personel sayısı azaltılacak. Sağlık personeli ve donörler arasında en az bir metre mesafe bulunacak. 1 metreden az mesafede bulunacak sağlık çalışanlarının maske, önlük, eldiven, gözlük ve yüz koruyucu takması zorunlu hale getirildi.



Solunum sistemi belirtisi gösteren personel, tıbbi maske takılarak pandemi hastanesine gönderilecek.



Personele covid-19 tanısı konulursa, yakın temaslıları takibe alınacak. Merkez, hizmet vermeye devam edecek.



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