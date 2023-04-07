Kan stoku asgari seviyenin altında

Kan stoklarında kırmızı alarm var. Ulusal kan stokları asgari seviyenin altına düştü. Çadır satışı tartışmasıyla gündeme gelen Türk Kızılayı, "önemli" başlığıyla kan bağışı çağrısı yaptı.



Kan bağışında zalma olduğunu belirten Türk Kızılayı Çapa Kan Merkezi Doktoru Hafize Kütükçüoğlugil, "Malesef hastalarımızdan rutin kan kullanan, kana ihtiyacı olan hastalarımızın bu dönemde sayısı azalmamakta. Deprem bölgelerinde hala kan bağışı kabul edilememekte. Oradaki hastalarımızın ihtiyacı yine deprem bölgesi olmayan kan bağış merkezlerinden karşılanmakta." dedi.



Her yıl Ramazan ayında kan bağışında azalma yaşanıyor. Ancak bu kez kan stokları asgari seviyenin altına indi. Kızılay'ın çağrısı üzerine siyasiler ve ünlü isimler kan bağışı için paylaşımlar yaptı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkımızı davet ediyorum. Kan verelim." dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Kızılay yönetimine kızgınsınız. Ben de tepkiliyim. 14 Mayıs'tan sonra Kızılay liyakatli bir yönetime kavuşacak. Ama şimdi kan bağışı zamanı" dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da kan bağışı çağrısında bulundu.



Kan bağışı çağrısının ardından Kızılay bir paylaşım daha yaptı. "Kızılay kanlarımızı satıyor mu? sorusu için "Hayır" yanıtı verildi.



Türkiye'de Kızılay ya da herhangi başka bir kurumun kan alıp satması yasak.