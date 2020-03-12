Kanser hastalarında corona virüs tedavisi nasıl olmalı?

Corona virüsün öksürük veya hapşırık ile havaya yayılması ve bu havanın sağlıklı insanlar tarafından teneffüs edilmesi ile bulaştığını hatırlatan Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, kanser hastalarının mikroplu ellerini yıkamadan ağız, burun veya gözlerine sürmelerinin hastalığın bulaşmasına neden olduğuna vurgu yaptı.



Hastalığın vücut direnci iyi olanlarda kendiliğinden düzelebildiğini söyleyen Onkoloji uzmanı, kanser hastaları gibi vücut direnci düşük kişilerde, bağışıklık sistemindeki baskılanma nedeniyle enfeksiyonun daha tehlikeli olabileceğinin altını çizdi.



“TEDAVİ ŞEKLİ ÖNEMLİ”



Virüsün genellikle 3 ile 14 gün arasında olduğu düşünülen kuluçka süresi sonrasında yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, nefes darlığı ile kendini belli ettiğini söyleyen Dr. Karagöl, tedaviye cevap verilmediği takdirde böbrek yetmezliğine ve hayatın kaybedilmesine kadar gidebileceğini ifade ederek şunları söyledi:



“Yapılan tedavilere bağlı bağışıklık sisteminde oluşacak baskılanmalar nedeniyle risk oluşturabileceğinden, yeni tür corona virüs (COVİD 19) enfeksiyonu şüphesi olan kanser hastalarında (Ateş yüksekliği, öksürük, solunum sıkıntısı ve benzeri) onkoloji doktoru tarafından değerlendirme sonrası tedavi planlamasının tekrar yapılması gerekir’’ dedi.



“TEDAVİ ONKOLOJİ HEKİMİ GÖZETİMİNDE YAPILMALI”



Yakınlarında ve kendisinde enfeksiyon bulguları olmayan, kan değerleri normal hastalarda, onkoloji doktorunun hastalık bulgularının olup olmadığı yönündeki değerlendirmesi sonrasında başka bir önerisi yok ise tedavi programına ara verilmeden devam etmesi ve tedavinin onkoloji uzmanının kontrolünde olması gerekir.”



“KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURULMALI”



Onkolog Karagöl, hastalığa yönelik geliştirilmiş bir tedavi yöntemi olmadığından, hastalıkla iki yöntem ile mücadele yapılabildiğini belirterek özellikle kanser hastalarının dikkat etmesi gereken noktalar hakkında şunları söyledi:



"Hastalık bulaşma yolları havadan veya hastalık bulaşmış yer ve kişilere temas ile olduğundan; alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları gibi kalabalık yerlerde enfeksiyonlu insanların bulunabileceği düşünülerek mümkün olduğunca buralardan uzak durulmalıdır. Kalabalık ortamlarda bulunma zorunluluğu var ise maske takılmalıdır. Enfeksiyon şüphesi olan insanlarla temastan uzak durmak çok önemlidir. Şüpheli nesnelerle temas oldu ise elleri bol su ve sabun ile en az 30 saniye yıkamak veya dezenfektanlar ile dezenfekte etmek gerekir. İnsanların genel kullanımında olan kapı kolu, telefon gibi yer ve eşyalara temastan sonra hemen elleri bol su ve sabunla en az 30 saniye yıkanmalı, ağız, yüz, burun ve göze elleri yıkamadan dokunulmaması gerekiyor.

“VÜCUT DİRENCİ ARTTIRILMALI”



Anti-oksidan özelliği olan besinlerin fazlaca tüketilmesi bu dönemde önemli. Ancak bazı kanser türleri ve tedavileri ile etkileşen besinler onkoloji doktoruna danışarak tüketilmeli. Uyku bağışıklık sisteminin güçlenmesi için en önemli faktörlerden biri, en geç saat 23.30 civarında yatılmalı, günlük en az 20 dakikalık hafif bir egzersiz veya yürüyüş yapılmalı.”