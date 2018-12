Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Çidem'in önderliğinde İstanbul’da bir özel hastanenin fizik tedavi kliniğine yaygın vücut ağrısıyla başvuran 14 bin 925 hasta üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonucuna göre, bu hastaların 11 bin 29'unda D vitamini eksikliği olduğu tespit edildi.



Araştırmanın, Uluslararası Turkish Journal of Medical Science isimli tıp dergisinde yayınlandığını söyleyen Doç. Çidem, "Modern yaşam tarzının gerekliliği olarak kapalı işyerlerinde çalışan, hafta sonlarını da alışveriş merkezlerinde geçiren bir toplum olduk. Bu nedenle güneş gören bir ülke olmamıza rağmen D vitamini eksikliği yüksek" dedi.



Akdeniz ikliminde yer alan Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre ise D vitamini eksikliğinin görülme sıklığı kadınlarda daha fazla olmak üzere yüzde 93.



Çalışmaya katılan hastaların yüzde 74'ünde D vitamini eksikliğini saptadıklarını belirten Çidem, "Bize başvuran 14 bin 925 hastanın 11 bin 29'unda D vitamini düşüklüğü saptadık. Bu çok yüksek bir oran. Bu düşüklük, şu anda içinde bulunduğumuz kış aylarında daha fazla olurken yaz aylarında daha az olduğunu tespit ettik. Mart ayında D vitamini en düşük seviyede olurken, kadınlarda da erkeklere göre daha fazla D vitamini eksikliği görüldüğünü ölçümledik" diye konuştu.



“SADECE KAS EKLEM AĞRISI DEĞİL BAŞKA HASTALIKLARLA DA İLİŞKİLİ OLABİLİR”



D vitamini eksikliğinin kas ve eklem ağrılarının yanı sıra başka hastalıklarda da ana etken olmasa dahi, ilişkili olduğunu belirten Çidem, "D vitamini eksikliği ile ilgili yapılan çalışmalarda halsizlik, yorgunluk, depresyona eğilim, Multipl Skleroz, tansiyon, kalp, diyabet gibi birçok hastalıkla ilişkilendirildiği biliniyor" dedi.



“GÜNEŞ GÖRMÜYORUZ”



D vitamini eksikliğinin artmasındaki en önemli etkenlerden birinin modern yaşam şekli olduğunu ifade eden Fizik Tedavi Uzmanı, "Modern toplumlarda biz artık bahçeli müstakil evler yerine apartman dairelerinde yaşıyoruz. Hafta sonları açık alanlara gitmek yerine alışveriş merkezlerine gidiyoruz. Dolayısıyla güneşe maruziyetimiz olmuyor. D vitamininin sentezi için de güneşe maruz kalmak şart. Biz besinlerle yeteri kadar D vitamini alamıyoruz. Modern toplumda bunu başaramıyoruz" dedi.



"YAĞLI BALIK, YUMURTANIN SARISI, DANA KARACİĞERİ VE TEREYAĞI TÜKETİN"



D vitamini sentezi için güneşin şart olduğunu ifade eden Uzman, "Besinlerle yeteri kadar D vitamini alamıyoruz ama yine de D vitamini bakımından zengin olan besinler var. Yağlı balık türleri, yumurtanın sarısı, dana karaciğeri, tereyağı gibi besinler de D vitamini bakımından zengin" dedi.



“KAPALI ALANLARDA ÇALIŞANLAR RİSK ALTINDA”



D vitamininin yaşlılarda osteoporoz yani kemik erimesi açısından önemli bir etken olduğunu belirten Doç. Dr. Çidem sözlerini şöyle noktaladı:



"Yaygın vücut ağrısı, halsizlik, yorgunluk yaşayan her bireyin belli bir yaştan sonra D vitamininin düzenli olarak ölçülmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu öneriyorum çünkü düşme riski ile beraber kalça kırığı çok büyük bir sorun. O yüzden yaşlı popülasyonun bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Bunun yanı sıra kapalı alanda çalışan herkes risk altında. Sabah işyerlerine giriyoruz akşam güneş gittiğinde çıkıyoruz ve D vitamini eksikliği kaçınılmaz oluyor. Kas ve eklem sağlığının yanı sıra ruh sağlığı için de faydaları olduğu bilinen D vitaminin en önemli kaynağı güneş."



VİDEO: D VİTAMİNİ GÜNEŞ DIŞINDA NERELERDEN ALINIR?