Kekik çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kekik çayı nasıl hazırlanır?

KEKİK ÇAYININ FAYDALARI



Antioksidan özelliği bulunan kekiğin güçlendirici, iltihap giderici, ağrı dindirici, balgam söktürücü, bağışıklığı destekleyici, mikroorganizmalara karşı vücudu koruyucu etkisi bulunur. Ayrıca sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri vardır.

Sindirimi kolaylaştırır ve mide sorunlarına iyi gelir.

Adet kanamalarını dengeler ve kramplı adet ağrılarında rahatlatıcı etki sağlar.

Öksürük ve üst solunum yolları iltihabında çay ve gargara olarak kullanılabilir.

Manganez, magnezyum, çinko, potasyum, kalsiyum ve demir içeren kekik çayı faydaları şöyle sıralanabilir:



Antioksidan Deposu

Kekik, lutein, zeaksantin ve naringenin gibi antioksidan ve polifenoller içerir. Bu bileşikler kekik çayını yaşlanmaya ve hastalıklara neden olan serbest radikallere karşı güçlü kılar.



Virüslere Karşı Kalkan Olur

Kekik çayı antibakteriyel, antimikrobiyal ve mantara karşı direnç özelliği taşır. Kekik bitkisindeki ana yağlardan timol, vücutta antiseptik rol oynar.

Antiviral özelliği sayesinde vücuttaki mikrobiyal yükü azaltabilen kekik çayı, fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, romatoid artrit, haşimato, lupus, vertigo, kulak çınlaması ve multipl skleroz gibi hastalıklarla savaşta destek olur. Yine Covid-19 sürecinde de bağışıklık sistemini destekleyici yönüyle hastalığın kolay atlatılmasında etkili olduğu belirtildi.



Sinirleri Yatıştırabilir

Kekik çayı faydaları sıralanırken göz ardı edilmemesi gereken özelliklerden biri de bu bitkinin sinir sistemi üzerindeki etkileridir. Karvakrol bileşiği nörolojik olarak sakinleştirici etki yaratır. Özellikle yatmadan önce içeceğiniz bir fincan kekik çayı rahatlama sağlar.



Öksürüğü Dindirmede Yardımcı

Kekik çayı, solunum yollarında da rahatlatıcı bir rol oynar. Koronavirüs geçiren kişilerde de bu nedenle çok tüketilir oldu. Öksürüğü yatıştırma ve göğüs tıkanıklığını açmak için kekik çayı faydaları araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Özellikle taze kekikteki esansiyel yağlar solunum güçlüğünde rahatlatıcı bir etki gösterir. Boğazınız tam hastalanmadan önce kaşınmaya başladığında bir fincan ılık kekik çayı içebilirsiniz.



Mideyi Korur

Kekik bitkisi, sindirim sistemi için de faydalar sağlar. Antimikrobiyal özellikleri ile bağırsak sağlığını destekler. Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur.



Adet Ağrılarını Giderebilir

Adet döneminde sancı çeken kadınların kekik çayı imdadına yetişebilir. Ilık bitki çayları genellikle adet ağrılarının hafifletilmesinde yardımcıdır.

Kekik çayı ise spazm azaltması nedeniyle için regl ağrısı çeken kadınlar için kurtarıcı olabilir.

KEKİK ÇAYI NASIL YAPILIR?



Kekik çayının faydalarından yararlanabilmek için doğru demlenmesi ve tüketilmesi önemli bir noktadır. Kekik bitkisinin yaprakları kullanılarak hazırlanan bu çayı demlerken dikkat edilmesi gereken nokta bitkinin kaynatılmamasıdır.

Kekik çayı hazırlarken önce 1 bardak içme suyunu kaynatın. Kaynama sonrasında demleme yapacağınız kaba önceden hazırladığınız 2 tatlı kaşığı kekik yapraklarını koyun. Üzerine kaynayan suyu ekleyin. Ancak suyun kaynaması sırasında kekiği eklememeye dikkat edin. Bu durumda içeriğindeki etken maddelerin etkisi ve aroması kaybolabilir.

Demlenmesi için yaklaşık 5 dakikalık bekleme süresinin sonunda süzerek tüketebilirsiniz. Taze yapraklarından hazırlayabildiğiniz gibi aynı yöntemle kuru kekikten de çay demleyebilirsiniz.

Kekik çayının faydalarından yararlanabilmek için hazırladığınız çayı taze olarak tüketmelisiniz. Tekrar kaynatıldığında içerisindeki etken maddeler kaybolacağından istenilen etkiyi göstermeyecektir.

Kullanım amacınıza uygun olarak taze olarak demlediğiniz kekik çayını günde 2 fincana kadar tüketebilirsiniz.

KEKİK ÇAYINI KİMLER TÜKETMEMELİ?



Kekik çayı zararları bazı rahatsızlıkları olan kişilerde görülebilir. Aşağıdaki rahatsızlıkları olan kişiler doktora danışmadan kekik çayı içmemelidir.



-Uçucu yağ içeriğinden dolayı karaciğer iltihabı, akut gastrit, mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri olanlar

-Kekik ve nane ailesinin bitkilerine karşı alerjisi olan kişiler

-Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler.

Ayrıca piyasada bulunan çeşitli kekik suyu gibi ürünlerin de mutlaka güvenilir yerlerden satın alınmasına dikkat edilmelidir.

Emzirme dönemleri ile hamilelikte ise risk taşıması nedeni ile kekik çayı içilmesi önerilmez. Hamilelik gibi özel durumlarda kekik çayı gibi bitki çaylarının tüketimi konusunda doktora danışılması önemlidir.