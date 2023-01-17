Kırmızı pancarın faydaları nelerdir, nasıl tüketilmeli? Kırmızı pancar neye iyi gelir? Pancar suyu nelere iyi geliyor?

KIRMIZI PANCARIN FAYDALARI NELERDİR?



Kırmızı pancar, kalorisi ve yağ oranı düşük, vitamin ve mineral açısında oldukça zengin bir besindir. İçeriğindeki folat, manganez bakır açısından önemli bir kaynaktır. Kırmızı pancarı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Beyin sağlığına fayda sağlar



Kırmızı pancar, içinde bulunan nitratlar nedeniyle beyin sağlığına katkıda bulunur. Nitratlar, demansın erken evrede etki ettiği bölgenin oksijen seviyesinin artırılmasında etkili olur. Yaşlandıkça beyne giden kan akışı azalacağından beyin bilişselliği etkilenebilir. Kırmızı pancar tüketmek bu durumu yavaşlatarak engelleyebilmektedir.

Kilo kaybını destekler



Besin maddesi ve lif açısından zengin olan kırmızı pancar, kilo verme sürecine katkı sağlar. Kırmızı pancarda bulunan magnezyum ve potasyum, vücuttaki fazla suyu dışarı atmaya yardımcı olarak şişkinlik oluşmasını önlemektedir.

Pancar, metabolizmanın hızlanmasında etkili olarak, fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olmaktadır.



Tansiyonu kontrol altında tutar

Kırmızı pancarın içeriğinde bulunan nitrat sayesinde vücutta bulunan kan damarları genişleyerek, kan akışının sağlanmasını ve kan basıncının düşmesinde etkili olmaktadır. Bu durum kalp hastalığı ve felç riskinin azalmasını sağlamaktadır.



Atletik performansı artırır

Nitrat bakımından zengin kırmızı pancar tüketimi sağlıklı yetişkinlerde koşu performansını etkileyerek iyileştiriyor. Kırmızı pancar, spor aktiviteleri için enerji sağlayarak önemli miktarda karbonhidrat içermektedir.

Anemiyi önleyebilir

Kırmızı pancar, içerdiği demir miktarı sayesinde anemiyi önlemeye yardımcı olarak kırmızı kan hücrelerinin yenilenmesini sağlamaktadır.

KIRMIZI PANCAR NASIL TÜKETİLİR?



Kırmızı pancar, tüketilmeden önce ince kabuğunun soyulması gerekebilir. Kırmızı pancar şu şekilde tüketilebilir:

-Kırmızı pancarları bütün veya dilimlenmiş olarak kızartabilir ya da buharda pişirilebilir.



-Sirkeyle hazırlanan pancar turşusu, yağ oranı düşük, lif açısından zengin, karbonhidrat ve mineral kaynağıdır.

-Kırmızı pancarı, blenderdan geçirerek içecek halinde de tüketebilirsiniz.

Pancarın yeşillikleri garnitür olarak ve salatalara eklenerek kullanılabilir.



-Kırmızı pancar, soyulup dilimlenerek salataya eklenebilir ve çiğ olarak tüketilir. Pancarı dilimleyip, tuz, karabiber, limon suyuyla ve baharatlarla sağlıklı bir atıştırmalık hazırlanabilir.

-Yapraklar, potasyum, bakır, magnezyum, A, K ve C vitaminleri açısında zengindir. Kronik hastalık riskini önlemeye yardımcı olur.

