Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), antioksidan besinlerden zengin beslenmenin hastalıklara karşı koruyucu olduğunu söylediğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Yaşar, “Antioksidan besinler içerisinde A, C, E vitaminleri, selenyum ve çinko minerallerini yüksek oranda bulunduran besinlerdir ve güçlü bir bağışıklık sistemi için bu besinlerin tüketimi arttırılmalıdır" dedi.



“KIŞ AYLARINDA FİZİKSEL AKTİVİTE AZALIYOR, KİLO ALIMI KOLAYLAŞIYOR”



Araştırmalara göre, kış aylarında yoğun un ve şeker içeren tatlı ve yağlı besinlerin tüketiminin arttığına dikkat çeken Özel Hayat Hastanesi Diyetisyeni Ezgi Yaşar, "Buna ek olarak günlerin kısa gecelerin uzun olması, havaların soğumasına bağlı olarak dışarıda yapılan fiziksel aktivitelerin azalması ve kışın kıyafetlerin kalınlaşmasıyla beden algısının azalması kilo alımını kolaylaştırmaktadır. Bahar ayları geldiğinde ise aniden farkına varılan kilo alımına hızlı çözümler aranmakta ve oldukça sağlıksız olan şok diyetlere, detokslara, ödem atıcı ya da laksatiflere yönelim olmaktadır. Bu sağlıksız ve kalıcı olmayan çözümler yerine kışın kilo kontrolü sağlamak ve sağlıklı beslenmeyi bir alışkanlık haline getirmek oldukça önemlidir" diye konuştu.



“ŞOK DİYETLERDEN KAÇININ”



Kışın kilo kontrolünü sağlamak için tavsiyeler de veren Yaşar sözlerini şöyle tamamladı:



"Havaların soğuması daha fazla karbonhidrat, protein ya da yağ almanızı gerektirmez, günlük enerji alımına dikkat edilmelidir. Sabah kahvaltısı yaptığınızdan, öğle ve akşam yemeklerinizi yediğinizden emin olun. Öğün atlamayın. Yeni bilgiler ışığında artık ara öğün herkes için şart değil. Eğer ana öğünler arasında acıkıyor ya da ana öğünde gereğinden fazla yiyorsanız, sağlıklı atıştırmalar yapın. Bağışıklığın güçlendirilmesi adına meyve suyunu değil meyvenin kendisini tercih edin. Böylece hem porsiyon kontrolü sağlayın hem de posadan zengin bir şekilde beslenin. Mutlaka haftada iki gün kuru bakliyat tüketin. Günlük su alımına dikkat edilmesi gerekiyor, kilo başına 30 ml suya vücudunuzun ihtiyacı olduğunu unutmayın ve hareket edin. Dünya Sağlık Örgütü haftalık 150 ile 300 dakika fiziksel aktivenin kilo kontrolüne etkisi olduğunu söylemektedir."



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