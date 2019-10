Kök hücre bağışçıları “Bağışa pedallıyoruz” dedi

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bininci kök hücre nakli dolayısıyla Kızılay'daki Güvenpark'ta bir araya gelen hasta, hasta yakını, sağlık çalışanı ve gönüllü vericiler kök hücre farkındalığını artırmak amacıyla pedal çevirdi.



“Bağışa pedallıyoruz” etkinliğinde konuşan Ankara Onkoloji Hastanesi Başhekimi ve Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, “2009 yılında ‘Sağlınıza kavuşmak için sıra beklemek yok! İhtiyacınız olduğu anda yanınızdayız’ düşüncesi ve nakil bekleyen binlerce hastaya şifa şansı sunmak amacıyla bir adım atmıştık. 2019 yılında ise bininci adımda 1000. Kök hücre naklimizi kutluyoruz” dedi.

Kan, kemik iliği ve lenf bezi kanserlerinin kök hücre nakli ile tedavi edilebildiğini ifade eden Dr. Altuntaş, “Kök hücre nakli ile kan kanserleri olarak bilinen akut lösemiler (AML, ALL), lenf bezi kanserleri (Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma), kemik iliği kanserleri olarak bilinen multiple myeloma, myelodisplastik sendrom (MDS), kronik lösemiler (KML, KLL) gibi hematolojik kanserlerde tamamen şifa sağlanabilmektedir. Bu kanserler dışında, kemik iliği yetmezlikleri (aplastik anemi, paroksismal nokturnal hemoglobinüri), amiloidoz, talasemiler, bağışıklık yetmezliği durumları ve kalıtsal metabolik hastalıklarda da kök hücre nakli önemli bir tedavi seçeneğidir” şeklinde konuştu.



Hematolojik kanserlerde kök hücre nakli ile yüzde 50’nin üzerinde tedavi başarı sağlanabildiğini ifade eden Prof. Altuntaş, kök hücre bağışçılığına ve TÜRKÖK’ün çalışmalarına değinerek şöyle konuştu:



“Gönüllü kök hücre bağışçılığında TÜRKÖK 53 ülkedeki 100 banka arasında 12. sıradadır. Ekim 2019 tarihi itibarı ile dünya kemik iliği bankasında yaklaşık 36 milyon kayıt verici var. TÜRKÖK’de ise 500 bin üzerindedir. TÜRKÖK şimdiye kadar 1500 nakil hastasına verici bulmuştur. Türkiye'de kardeş vericisi olmayanların yaklaşık yüzde 60'ına, TÜRKÖK aracılığıyla uyumlu verici bulunabiliyor. Ancak farkındalığın her aşamada her düzeyde artması lazım.”



KİMLER KÖK HÜCRE VERİCİSİ OLABİLİR?



18 yaşından büyük ve sağlıklı olan herkesin kök hücre vericisi olabildiğini belirten Altuntaş, “Sağlıklı, gönüllü kök hücre bağışçılarına ihtiyacımız var. Kızılay Türkök masalarında 3 tüp kan vererek bağışçı olabiliriz. Bağışçılar verdikleri kök hücreler ile insanların hayatını nasıl değiştirdiklerine bugünkü gibi şahit olduklarında daha mutlu olacaktır” ifadelerini kullandı.



VİDEO: KÖK HÜCRE BAĞIŞI NASIL YAPILIR?(28.02.2019)