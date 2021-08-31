Kolajen nedir, nasıl kullanılır? (Kolajenin cilde faydaları)

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Kolajen vücudumuz için gerekli olan en önemli yapısal proteinlerden biri.

Kolajen vücutta doğal olarak bulunan, kısaca insan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli bir proteindir.

Kolajen cildimizin yüzde 80'ini oluşturur ve elastin adı verilen başka bir proteinle birlikte çalışır ve cildimize elastikliği sağlar.

Ancak yaşlandıkça vücudumuz doğal olarak kolajen üretimini azaltmaya başlar. Kolajen 'ciltteki protein ipleri' olarak tanımlanabilir.

KOLAJEN TİPLERİ NELERDİR?

Vücutta farklı kolajen tipleri bulunmakla birlikte bunların görevleri de birbirinden farklılık gösterir. Ancak temel görevleri bağ dokusunu desteklemek olan kolajenin tipleri şu şekilde sıralanabilir;



Tip 1 Kolajen: Vücut yapısında bulunan kolajenlerin yaklaşık %90'lık kısmı tip 1 kolajen özelliği gösterirler. Bu kolajenler sıkıca demetlenmiş bir şekilde olan iplikçik yapısı şeklinde olur. Tip 1 kolajen deri, tendon, kıkırdak, kemik ve diş yapısına katılır.



Tip 2 Kolajen: Tip 1 grubunda olan kolajenlerden çok daha gevşek bir şekilde paketlenmiş olan kolajen türleridir. Eklem bölgelerindeki elastik kıkırdakların yapısına katılırlar.



Tip 3 Kolajen: Kas, organ ve bunun yanında damar yapılarında bulunan kolajenler bu gruba girer.



Tip 4 Kolajen: Bu kolajenler derinin katmanlarında yer alır.



KOLAJEN NE İÇİN KULLANILIR?



Yaşın ilerlemesi ile birlikte kolajen seviyesinde de azalma meydana gelebilir. Bu nedenle belli bir yaştan sonra kolajen takviyesi almak oldukça önemlidir.

Kolajen takviyesi ile cilt daha gergin ve pürüzsüz görünür. Yaşlanma etkileri de gecikecektir.

Ayrıca kolajen, kıkırdak bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.



Eklem ağrılarının hafifletilmesine de yardımcı olur ve eklem iltihaplanmalarını önler.

BAYRAM REÇETESİ "KOLAJEN HAKKINDA HER ŞEY" (YAŞASIN HAYAT 26 MAYIS 2020)

