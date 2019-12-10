Kolajen vücudu güçlendiriyor (Yaşlanmaya kolajen kalkanı)

Kolajen; vücudumuz için gerekli olan en önemli yapısal proteinlerden biri. Vücutta doğal olarak bulunuyor ancan 25 yaşından sonra azalmaya başlıyor.



Diyetisyen Ayşenur Fişek, "Cilt ve kas-eklem sağlığı için kabaca faydalarından bahsedebiliriz ama saç, göz gibi organlarda iyileştirici ve aynı zamanda yaşlanmayı, organların, cildin ve gözlerin çabuk yaşlanamsını geciktirecek etkileri var“ diyor.



"GÜNDE BİR KASE KADAR KEMİK SUYU ÖNERİYORUM“



Kolajeni arttırmak için tüketilen besinlere dikakt edilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Fişek, “Beslenme protokolünüzde mutlaka et ürünleri gibi, kemik suyu gibi ürünlerin bulunması gerekiyor. Kuşkonmaz gibi yeşil yapraklı sebzelerde oldukça yüksek oranda kolojeni destekleyen bileşenler var, tabii beyaz çayı da unutmayın“ diye konuşuyor.



Her besinde olduğu gibi aşırıya kaçmamaya özen gösterilmesinin önemine değinin Fişek, “Kemik suyu önerdik diye insanlar kaselerce kemik suyu içmeye başaldı. Kolestrol ve yağlanmalar artmaya başladı. Ben kemik suyunu öneriyorum ama günde bir kase kadar“ diyor.



VİDEO: "KEMİK SUYU DEĞİL, PAÇA ÇORBASI" (15.11.2019)