Küçük köpekler büyük köpeklerden daha fazla yaşıyor

ABD’li bilim insanları 238 cins köpeğin ve 25 binden fazla yavrunun incelenmesiyle yaptıkları araştırmada küçük köpeklerin büyük köpeklerden daha uzun yaşadığını tespit etti.



Araştırmada büyük köpeklerin kansere, kemikle ilgili hastalıklara, mide-bağırsak problemlerine, nörolojik ve endokrin rahatsızlıklarına, kulak, burun ve boğaz sorunlarına ve bulaşıcı hastalıklara eğilimli olduğu belirlendi.



Küçük köpeklerin ise karaciğer veya pankreas hastalıklarının yanı sıra göz, kalp ve solunum sorunlarına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi.



Araştırmacılar köpeklerin yaşam süresinde cinsiyet, coğrafi konum ve safkan ve karma cins, köpek yaşı ve büyüklüğü gibi birçok faktörün etkili olduğuna dikkat çekti.



Açıklamada "Bunlar ölüm nedeni verilerinden ziyade yaşam boyu hastalık yaygınlığı verileridir. Bununla birlikte, bu sonuçlar yine de daha büyük köpeklerde yaşam süresinin kısalmasına katkıda bulunabilecek hastalık kategorileri hakkında fikir vermekte ve daha fazla araştırma için birden fazla yol önermektedir.” ifadeleri yer aldı.



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