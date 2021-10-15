Künt kafa travması nedir, nasıl olur?

Esra Hankulu'nun Adli Tıp Kurumu raporunda, künt kafa travmasına bağlı iç kanamadan yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bu haberin üzerine "Künt kafa travması ne demek, neden olur?" gibi sorular merak edildi.

KÜNT KAFA TRAVMASI NEDİR?

Vücut kısmına darbe, yaralanma veya fiziksel saldırının neden olduğu travmaya künt travma denir. Kuvvet travması olarak da adlandırılan künt travma, yüksek hız etkisinden de kaynaklanabilir.



KÜNT TRAVMASI NASIL OLUR?

Künt travmalarda, hastalarda gücün doğrudan yayılımıyla kompresyon tipi yaralanma meydana gelir. Eğer kompresyon organ ya da dokunun tolerans limitini aşarsa, dokular dağılır.

Künt travmada organların hareketiyle yaralanma oluşabilir. Bazı organlar çok hareketliyken bazı organlar sert fiksedir. Yaralanma bir taraftan fikse olanlarda özellikle çok yaygınken diğer serbest organlarda biraz daha azdır.

Yüksekten düşmeler künt yaralanmaya örnek gösterilebilir. Yaralanmanın derecesi, mesafeye ve yere çarpma hızıyla orantılıdır. Retroperitoneal yaralanmalar da oldukça yaygındır.

Yayalara araba çarpmasıyla yaralanma da künt yaralanmanın yaygın örneklerindendir. Çünkü hastaların vücudu tamamen korunmasızdır ve direkt uygulanan güç fazladır.



Motorsiklet kazaları da bu yaralanmaya örnektir. Bunların yaralanması genelde yüksek hızla duvara çarpmayla alakalıdır.