Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

Ankara'da ölü bulunan Esra Hankulu'nun (25), kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.



Hankulu'nun 3 Ağustos'ta Mamak ilçesi Akdere semtindeki evde ölü bulunmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor, UYAP üzerinden dosyaya geldi.



Kesin ölüm nedenine ilişkin, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanamadan yaşamını yitirdiği bildirildi.



Raporda, Esra Hankulu'nun kafasını bir yere çarpmış veya kafaya bir cisimle vurulmuş olabileceği ifade edildi.



Söz konusu raporla dosyada başka eksik kalmadığı, raporun fiziken dosyaya girmesiyle savcılığın soruşturmayı tamamlayacağı öğrenildi.



ÜMİTCAN UYGUN "KASTEN ÖLDÜRMEK" SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI



Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.



Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.



Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer iki şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

ALEYNA ÇAKIR CİNAYETİNİN DE BAŞ ŞÜPHELİSİ



Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) geçen yıl 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.



Uygun, Esen'e ölümünden yaklaşık 3 ay önce şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine tekrar gözaltına alınıp, ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Esen'in ölümüne ilişkin hakkında yürütülen soruşturma süren Uygun'un şiddet uygulaması ile ilgili soruşturma sonunda 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan davada tutuksuz yargılaması sürüyor.