Kuşburnunun faydaları nelerdir? Kuşburnu yağı ne işe yarar? (Kuşburnu çayının yararları)

Kuşburnu, gül meyvesinin bir bitkisi olarak bilinmektedir. Yüzden fazla türü olan Rosaceae ailesinin Rosa cinsine aittirler.

Antioksidan yapısıyla öne çıkan kuşburnunu doğru demlediğinizde ve kararında tükettiğinizde sağlığınıza birçok faydasını görmeniz mümkün. Aynı zamanda kuşburnu A, C, E ve B5 vitaminleri yönünden zengindir.

Kuşburnunun içinde birçok antioksidan çeşidinin bulunması da vücuttaki iltihabı temizlemeye yardımcı olur ve stresi azaltır.

KUŞBURNU YAĞI NEDİR?

Kuşburnunun faydalarından birisi de yaşlanma karşıtı olarak etkili olmasıdır. Kuşburnu çekirdeğinden çıkarılan kuşburnu yağı, kozmetik ürünlerinde anti aging bir madde olarak kullanılır.

KUŞBURNUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kireçlenme özellikle 60 yaşın üzerindeki erkek ve kadınların %10'undan fazlasında görülen bir rahatsızlıktır. Bazı çalışmalarda, kuşburnunun kireçlenme ağrılarını da azaltmada etkili olduğu görüldü.

Kuşburnunun yağ yakma üzerinde etkili olduğu da incelenmiştir.

32 kişide yapılan 12 haftalık bir çalışmada, her gün 100 mg kuşburnu tableti almanın karın yağını önemli ölçüde azaltığı gözlemlendi. Araştırmacılar bu etkiye kuşburnunda bulunan güçlü bir antioksidan olan tilirosidenin yol açtığını düşünüyor.

Ayrıca kuşbunu kolesterolü düşürerek kalp sağlığına da iyi gelmektedir.

KUŞBURNU ÇAYI İÇMEK NEDEN YARARLI?



Günde iki fincan kuşburnu çayı içmek bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca kuşbunu çayı kabızlık şikayeti çekenler için doğal bir şifa kaynağı. Birçok hastalığa fayda sağlayan kuşburnunun içeriğindeki pektin, laktasif etkiye sahip. Yani bağırsakların fazla çalışmasından ötürü ortaya çıkacak ishal benzeri etki oluşturuyor. Böylece düzenli tüketildiğinde kabızlığı gideriyor ve sindirimi kolaylaştırıyor.

Sağlıklı hücreleri kanserli hücrelere dönüştürerek zarar verebilen serbest radikallere karşı güçlü bir koruyucu olan kuşburnu, içeriğindeki güçlü antioksidanlarla kanser hücrelerinin büyüme ve gelişmesini de engelliyor.

Ülkemizde özellikle kadınlarda ve çocuklarda demir eksikliğine bağlı kansızlık çok yaygın bir sorun. Gıdalarla alınan demirin serbest hale geçerek vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Bu sayede demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlığı önlüyor.





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