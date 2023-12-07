Mahkeme SGK'yı haksız buldu: Sağlık erişimi engellenemez

Ankara'da, SGK'nın karşılanan ilaçlar listesinde olmayan, 117 bin liralık kanser ilacını kur farkı nedeniyle alamayan kadın, SGK'nın ilacı karşılamasını istedi.



Acil olarak 702 bin liralık 8 küre ihtiyacı olan kadının dilekçesi reddedilince, konu yargıya taşındı.



Mahkeme, “Sağlığa erişim engellenemez” kararıyla ilacın SGK tarafından karşılanmasına hükmetti.



SGK avukatları tarafından karar temyize götürüldü. İdari Dava Dairesi de yasaya aykırılık yok dedi.



Bu karar emsal niteliği taşıyor.