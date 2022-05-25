Maymun Çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği (Monkeypox) virüsünün belirtileri nelerdir, ölümcül mü, tedavisi var mı?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?



Maymun Çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyondur.



Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılır.



Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabilir.



Maymun Çiçeği virüsü ilk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi.



İlk insan vakası 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kaydedildi ve enfeksiyon o zamandan beri bir dizi Orta ve Batı Afrika ülkesinde rapor edildi.



Şimdiye kadar Afrika dışında sadece bir avuç vaka bildirildi ve bunlar kıtayla seyahat bağlantıları olan insanlarla sınırlı kaldı.



MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?



Maymun Çiçeği virüsü genellikle hafiftir ve çoğu hasta tedavi olmaksızın birkaç hafta içinde iyileşir. Yine de, hastalık ölümcül olabilir. Ancak, bulaştığı insanların yüzde 10'unu öldürebilir.



Mevcut salgına neden olan daha hafif suş, 100'de birini öldürür. Covid'in ilk vurduğu zamana benzer.



Maymun Çiçeği virüsü, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğinin bazı yönlerini kapatır.



Vücudunuzun savaşamayacağı diğer virüslerin ve bakterilerin varlığı nedeniyle, en kötü durumlarda hastalar vücutta ölümcül bir şoka ve kan zehirlenmesine yenik düşebilir.



Ölüm, genç hastalarda daha olasıdır. Deri lezyonları ağrılı ve şekil bozucudur ve başka enfeksiyonların kaynağı olabilir.



MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?



Maymun çiçeği, çiçek hastalığına neden olan virüsle yakından ilişkili olduğundan, çiçek hastalığı aşıları da insanları maymun hastalığına yakalanmaktan koruyabilir.



Bir aşı olan Imvanex'in maymun çiçeği enfeksiyonunu önlemede yüzde 85 civarında etkili olduğu gösterildi.



Şiddetli vakaları tedavi etmek için çiçek hastalığına karşı aşılanmış kişilerden alınan antiviraller ve birikmiş kan kullanılabilir.



MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?



Maymun Çiçeği virüsü, doğası gereği cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon değildir, ancak cinsel ilişki sırasında doğrudan temas yoluyla bulaşabilir.



Enfeksiyonların bulaşma olasılığının en yüksek olduğu bulaşıcı lezyonlar vücudun herhangi bir yerinde görünebilir.



Enfeksiyon, enfekte bir kişi tarafından kullanılan giysiler veya çarşaflarla temas yoluyla da bulaşabilir.



Şimdiye kadar, maymun çiçeği Afrika dışında yalnızca dört ülkede (İngiltere, ABD, İsrail ve Singapur) tespit edilmişti.



Ve tüm bu vakaların Nijerya ve Gana ile seyahat bağlantıları vardı.



MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?



Maymun çiçeği hastalığının ilk belirtileri ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, şişmiş lenf düğümleri, titreme ve bitkinliği içerir.



Ancak en sıra dışı özelliği, genellikle yüzde başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine, genellikle cinsel organlara, ellere veya ayaklara yayılan bir döküntüdür.



Döküntü değişir ve sonunda bir kabuk oluşturmadan önce farklı aşamalardan geçer ve bu daha sonra düşer.